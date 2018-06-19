Кабмин намерен продолжить активное взаимодействие с СП во главе с Кудриным

Правительство намерено продолжить активное взаимодействие со Счетной палатой, которую теперь возглавляет Алексей Кудрин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В Белом доме ждут предложений к проекту нового трехлетнего бюджета.

Глава кабинета министров встретился с руководителем Счетной палаты Алексеем Кудриным, чтобы обсудить, как организовать дальнейшее сотрудничество. "Традиционно правительство активно взаимодействует со Счетной палатой как с очень важным контрольно-надзорным органом. Так было с вашими предшественниками. Надеюсь, что такой же режим работы сохранится и с вашим участием. Тем более что поводов для взаимодействия очень много", - подчеркнул премьер.

В стране открывается новый бюджетный цикл. СП подготовила всему правительству и каждому министерству по отдельности отчет об исполнении главного финансового документа страны за 2017 год. "138 документов направлено по каждому министерству и ведомству в правительство. Мы хотели бы, чтобы до начала нового цикла проекта бюджета они были рассмотрены в установленном порядке, и те замечания, те предложения, которые выражены сотрудниками Счетной палаты, чтобы были учтены", - сказал Кудрин. Он рассчитывает, что эти отчеты будут рассмотрены до работы над новым бюджетом, чтобы следующий документ получился более качественный.

- Давайте этим займемся, - согласился Дмитрий Медведев, - тем более что уже на следующей неделе состоится комиссия по бюджетным проектировкам. Вы отлично сами знаете бюджетный цикл, как он устроен. Надеюсь, что и Счетная палата действительно внесет свою лепту в то, чтобы мы смогли подготовить качественный бюджет на ближайшую трехлетку, ну и посмотрели на итоги работы за предыдущий период.