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Рубрика: Экономика

Как изменились цены на заправках за последнюю неделю

Текст: Александра Воздвиженская
За неделю с 10 по 17 июня на заправках крупных компаний и ряда независимых АЗС цены на топливо выросли на одну-две копейки. Исключением стали Тыва, где литр бензина подорожал более чем на три рубля за литр, а также Крымский полуостров, где все виды топлива продолжают прибавлять в цене по 10-30 копеек в неделю.

Это следует из еженедельного мониторинга ЦДУ ТЭК. В Севастополе наконец застыла стоимость Аи-92 на уровне 46,4 рубля, но все еще растет в цене Аи-95 и летний дизель (14-20 копеек). В Крыму все марки подорожали на 25-30 копеек.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Рост цен на бензин в начале июня замедлился в 12 раз

Снижение цен зафиксировано только в Тверской области - на 11 копеек за литр летнего дизеля, в Тыве - почти на полрубля за ту же марку. В столице, по данным Московской топливной ассоциации, литр Аи-92 в прошлое воскресенье подешевел за неделю на 17 копеек, Аи-95 - на три копейки, дизель - на семь (речь о средневзвешенных ценах).

Утверждать однозначно, что рост цен на АЗС остановился, было бы преждевременно, считает ведущий аналитик компании "Алгоритм Топливный Интегратор" Виктор Костюков. По разным методологиям топливо пока везде не подешевело. Например, по подсчетам эксперта на основе данных Росстата, в 35 из 86 регионов за прошедшую неделю цены в той или иной мере выросли. Возглавляют этот список перечисленные в таблице.

На вопрос, почему именно эти регионы, однозначного ответа нет.

"В Челябинске, например, цены самые низкие в России. Надо полагать, что местные нефтекомпании и независимые владельцы АЗС в свое время не повышали их, а теперь настало время соотнести с остальным миром", - полагает Костюков.

В остальных регионах опережающий рост цен на топливо обусловлен слабым присутствием вертикально интегрированных компаний (ВИНКов) или полным их отсутствием. Это в первую очередь касается Крыма. Там остались лишь независимые сети АЗС.

Розничные цены на бензин снизились на несколько копеек за неделю

"Для них, которые закупают товар на бирже, "заморозка" равнозначна закрытию бизнеса, - поясняет Костюков. - Помочь Крыму обуздать цены можно, если правительство изыщет возможности сократить затраты по перевозке топлива на полуостров с заводов, расположенных на материке".

Сейчас минтранс и РЖД прорабатывают модификацию тарифной сетки при поставке грузов с топливом в регион. Вероятно, если к тарифам на перевозку применят понижающий коэффициент, это снизит конечную стоимость топлива.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) со своей стороны еще неделю назад заверила, что свой ресурс влияния на цены на полуострове исчерпала. 19 июня во время выступления в Совете Федерации замруководителя службы Анатолий Голомолзин заявил, что это справедливо для всех регионов.

"Где-то в начале июня некоторый рост цен отмечался… Вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизировались на рынке", - считают в ФАС.

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