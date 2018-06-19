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19.06.2018 10:35
Рубрика: Экономика

Роскачество рассказало, как выбрать хорошие креветки к пиву

Текст: Марина Гусенко
Роскачество запустило проверку варено-мороженых креветок. Для этого в магазинах были закуплены креветки 24 известных в России брендов. Сейчас их тестируют в аккредитованных лабораториях по 30 параметрам безопасности и качества.

А пока идут исследования, эксперты Роскачества дали несколько советов, как не ошибиться с выбором этого продукта.

Первым делом нужно обратить внимание на то, не слиплись ли креветки между собой, не лежат ли они ледяными комками. Если они качественные, то они будут отделены друг от друга и не будут сильно заснежены (хотя небольшое количество снега на них допускается)

Фото: depositphotos.com
Роскачество определило лучшее и худшее пиво

Хвост у свежих креветок подогнутый. А цвет головогруди может быть любого оттенка - от зеленого до черного. Он зависит от того, где выловлены креветки, чем они питались и в какое время года их поймали.

Хранятся эти ракообразные должны не более года при температуре не теплее, чем минус 18.

Как отмечают в Роскачестве, креветки малокалорийны, при этом в них много белка и нужных для человека микроэлементов, таких как йод, медь, цинк, фосфор.

Все подробности о результатах исследования креветок станут известны в июле.

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