Ким Чен Ын снова приехал в Китай

Во вторник лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин, где у него прошли переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. Это уже третий его визит в КНР за последние несколько месяцев. По мнению экспертов, председатель Госсовета КНДР расскажет китайскому лидеру об итогах своих переговоров с Трампом в Сингапуре.

Ким Чен Ын демонстрирует невиданную для северокорейских лидеров любовь к дипломатическим встречам. Как сообщили китайские СМИ, 19 июня личный самолет главы КНДР приземлился в столичном аэропорту Шоуду, откуда Ким с сопровождающими лицами прямиком направился на встречу с Си Цзиньпином. Этот визит стал уже третьей поездкой Кима в Поднебесную менее чем за четыре месяца. Создается впечатление, что Ким компенсирует шесть лет своего дипломатического затворничества, когда вообще не выезжал из страны и не провел ни одной встречи на высшем уровне.

Теперь же он, наоборот, "мотается" по соседним столицам с энтузиазмом молодого коммивояжера. Ким уже побывал в Пекине в конце марта, 27 апреля провел саммит с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, затем в начале мая внезапно прилетел в китайский Далянь, а 12 июня посетил Сингапур, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. И вот он снова появился в столице Поднебесной.

На момент написания заметки не было известно, что именно обсуждали Си и Ким, а также о чем они в итоге договорились, но практически все специалисты уверены, что главной целью нынешнего визита стали обсуждение итогов визита в Сингапур и, в частности, переговоров Кима с Дональдом Трампом. Также Пекин и Пхеньян, скорее всего, согласуют действия на будущее, включая возможное развитие экономического сотрудничества.

В целом, Ким, конечно же, мог направить кого-то из своих помощников, чтобы рассказать о поездке в Сингапур, а не летать лично, но решил все-таки сам встретиться и переговорить с Си Цзиньпином, что является знаком особого уважения, а также важности для КНДР отношений с Китаем.

В Пекине не скрывают, что им очень любопытно услышать от "первого лица" всю версию и содержание переговоров с Дональдом Трампом. В последние дни китайско-американские отношения вновь вошли в полосу кризиса и противостояния, а потому для КНР важно знать, что задумал Ким.

По словам источников, близких к политическому руководству КНР, после личных переговоров Ким Чен Ына и Си Цзиньпина должен состояться торжественный банкет в честь гостя из Пхеньяна. Вероятнее всего, Ким пробудет в Китае два-три дня. Согласно некоторым слухам, лидер КНДР намерен договориться и об ответном визите китайского президента в Пхеньян.

КНДР же, судя по всему, после нескольких лет конфликта с США и весьма напряженных отношений с Китаем, решила нормализовать связи с Вашингтоном и Пекином, при этом умело лавируя между ними в целях своей выгоды. Так, Дональд Трамп после встречи с Кимом в Сингапуре не скупился на комплименты в адрес северокорейского лидера, а затем перед своими СМИ и политическими оппонентами отчаянно защищал достаточно обтекаемые формулировки договоренностей, которых он достиг с Кимом в Сингапуре. Северокорейский лидер же вот уже третий раз менее чем за квартал встречается с главой КНР, а Китай стал постепенно ослаблять ограничения, которые ранее ввел на сотрудничество с КНДР.

В целом, Ким с этого года своей дипломатией, подкрепленной личными визитами, сумел прорвать "единый фронт давления", который в отношении КНДР выстраивали Вашингтон и его союзники. Ким и Трамп уже договорились приехать друг к другу снова в гости, США и Южная Корея намерены приостановить совместные маневры, в Сеуле уже ничего и слышать не хотят о каком-то давлении на Пхеньян и ищут лишь повода, чтобы отменить свои санкции и активизировать сотрудничество с КНДР. Одновременно ожидается, что Ким Чен Ын посетит Россию и примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Даже японцы, которые являются самыми жесткими "ястребами", когда дело касается КНДР, теперь начали вести работу по организации встречи премьер-министр Синдзо Абэ с Ким Чен Ыном.