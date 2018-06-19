Ким Чен Ын снова приехал в Китай

Новости

Объем ввода многоквартирных домов вырастет до 80-90 млн кв. метров в год 15:42
Критики назвали новый самый провальный фильм в истории кино 15:32
Россия поднялась в рейтинге по цифровой конкурентоспособности 15:28
В супермаркете девушка купила курицу с "Чужим" внутри 15:21
Названы лучшие фильмы и сериалы по версии MTV Movie & TV Awards 15:20
ФАС объявила о стабилизации цен на бензин 15:16
Фото: актриса Эмилия "кхалиси" Кларк попрощалась с "Игрой престолов" 15:08
Волонтеры из каких стран работают на ЧМ в Екатеринбурге 15:07
Музыка Голливуда прозвучит в стенах Московской государственной филармонии 14:54
В России запустили новое мобильное приложение "Госуслуги Бизнес" 14:50
Колумбия - Япония - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:50
ЦБ будет подвергать санации только системно значимые банки 14:45
Ким Чен Ын встретился в Пекине с Си Цзиньпином 14:40
В Орле завели дело после ДТП с десятью пострадавшими 14:38
В Симферополе вынесли приговор участникам беспорядков у Госсовета РК 14:36
Владимир Путин пока не планирует совещаний по пенсиям 14:28
Партиям увеличили госфинансирование по итогам выборов президента 14:22
Инфляция в 2018 году может оказаться ниже прогноза ЦБ 14:21
Владимир Путин приедет в Могилев на Форум регионов 14:20
Уральскую лосиху-"проводника" сняли на видео 14:08
Турция не откажется от покупки С-400, несмотря на решение США по F-35 14:01
В Беларуси налажен многоступенчатый контроль качества продукции 14:00
В Москве появится единая соцкарта 13:58
В Бурятии 11 человек попали в больницу после посещения кафе 13:54
На матч ЧМ-2018 в Саранск приехала японская принцесса 13:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
19.06.2018 15:46
Рубрика: В мире

Ким Чен Ын снова приехал в Китай

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Во вторник лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин, где у него прошли переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. Это уже третий его визит в КНР за последние несколько месяцев. По мнению экспертов, председатель Госсовета КНДР расскажет китайскому лидеру об итогах своих переговоров с Трампом в Сингапуре.
Фото: CCTV via AP Video Фото: CCTV via AP Video
Фото: CCTV via AP Video
Фото: depositphotos.com
В КНДР снимут фильм о путешествии Ким Чен Ира по Дальнему Востоку

Ким Чен Ын демонстрирует невиданную для северокорейских лидеров любовь к дипломатическим встречам. Как сообщили китайские СМИ, 19 июня личный самолет главы КНДР приземлился в столичном аэропорту Шоуду, откуда Ким с сопровождающими лицами прямиком направился на встречу с Си Цзиньпином. Этот визит стал уже третьей поездкой Кима в Поднебесную менее чем за четыре месяца. Создается впечатление, что Ким компенсирует шесть лет своего дипломатического затворничества, когда вообще не выезжал из страны и не провел ни одной встречи на высшем уровне.

Теперь же он, наоборот, "мотается" по соседним столицам с энтузиазмом молодого коммивояжера. Ким уже побывал в Пекине в конце марта, 27 апреля провел саммит с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, затем в начале мая внезапно прилетел в китайский Далянь, а 12 июня посетил Сингапур, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. И вот он снова появился в столице Поднебесной.

На момент написания заметки не было известно, что именно обсуждали Си и Ким, а также о чем они в итоге договорились, но практически все специалисты уверены, что главной целью нынешнего визита стали обсуждение итогов визита в Сингапур и, в частности, переговоров Кима с Дональдом Трампом. Также Пекин и Пхеньян, скорее всего, согласуют действия на будущее, включая возможное развитие экономического сотрудничества.

В целом, Ким, конечно же, мог направить кого-то из своих помощников, чтобы рассказать о поездке в Сингапур, а не летать лично, но решил все-таки сам встретиться и переговорить с Си Цзиньпином, что является знаком особого уважения, а также важности для КНДР отношений с Китаем.

Москва выступает за скорейшую отмену односторонних санкций против КНДР

В Пекине не скрывают, что им очень любопытно услышать от "первого лица" всю версию и содержание переговоров с Дональдом Трампом. В последние дни китайско-американские отношения вновь вошли в полосу кризиса и противостояния, а потому для КНР важно знать, что задумал Ким.

По словам источников, близких к политическому руководству КНР, после личных переговоров Ким Чен Ына и Си Цзиньпина должен состояться торжественный банкет в честь гостя из Пхеньяна. Вероятнее всего, Ким пробудет в Китае два-три дня. Согласно некоторым слухам, лидер КНДР намерен договориться и об ответном визите китайского президента в Пхеньян.

КНДР же, судя по всему, после нескольких лет конфликта с США и весьма напряженных отношений с Китаем, решила нормализовать связи с Вашингтоном и Пекином, при этом умело лавируя между ними в целях своей выгоды. Так, Дональд Трамп после встречи с Кимом в Сингапуре не скупился на комплименты в адрес северокорейского лидера, а затем перед своими СМИ и политическими оппонентами отчаянно защищал достаточно обтекаемые формулировки договоренностей, которых он достиг с Кимом в Сингапуре. Северокорейский лидер же вот уже третий раз менее чем за квартал встречается с главой КНР, а Китай стал постепенно ослаблять ограничения, которые ранее ввел на сотрудничество с КНДР.

Трамп: Саммит с Ким Чен Ыном прекратил ракетные пуски КНДР

В целом, Ким с этого года своей дипломатией, подкрепленной личными визитами, сумел прорвать "единый фронт давления", который в отношении КНДР выстраивали Вашингтон и его союзники. Ким и Трамп уже договорились приехать друг к другу снова в гости, США и Южная Корея намерены приостановить совместные маневры, в Сеуле уже ничего и слышать не хотят о каком-то давлении на Пхеньян и ищут лишь повода, чтобы отменить свои санкции и активизировать сотрудничество с КНДР. Одновременно ожидается, что Ким Чен Ын посетит Россию и примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Даже японцы, которые являются самыми жесткими "ястребами", когда дело касается КНДР, теперь начали вести работу по организации встречи премьер-министр Синдзо Абэ с Ким Чен Ыном.

Главное сегодня

США отказали Турции в истребителях F-35 из-за покупки российских С-400
Пушков ответил Кравчуку на слова о возврате Крыма Украине
Салах рассказал, что готов к матчу с Россией
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра
Полиция раскрыла подробности гибели рэпера XXXTentacion