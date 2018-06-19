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19.06.2018 09:57
Рубрика: Спорт

Колумбия - Япония. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Текст: Анастасия Комарова

Программа очередного игрового дня на чемпионате мира по футболу в России открывается матчем Колумбия - Япония. Эти команды, участники группы H, сыграют между собой в Саранске на стадионе "Мордовия Арена".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Колумбийцы - явный фаворит этой встречи. Они занимают 16 место в рейтинге ФИФА, тогда как Япония располагается на 61-й строчке. Четыре года назад сборная Колумбии вышла в четвертьфинал чемпионата мира - это стало ее высшим достижением на подобных турнирах. В составе Колумбии - множество звездных игроков. Хамес Родригес, Радамель Фалькао, Давид Оспина и их партнеры готовы на все, чтобы как минимум повторить достижение четырехлетней давности, и первый шаг на пути к этой цели - выход из группы.

Но и Япония не так проста как кажется. Пусть в ее составе нет таких суперзвезд, как у соперника, но и в этой команде есть свои таланты. Хорошо знакомый российскому болельщику полузащитник Кэйсукэ Хонда, ранее выступавший за московский ЦСКА, защитник Мая Ёсида, который внес большой вклад в выход своей команды в финальную часть ЧМ, и другие.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Главным судьей матча назначен словенец Дамир Скомина. Его соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан выступят в роли ассисентов. Алжирец Мехди Абид Шареф назначен резервным арбитром.

Текстовая онлайн-трансляция матча Колумбия - Япония начнется в 15.00 по московскому времени.

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