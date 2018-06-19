Колумбия - Япония. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Программа очередного игрового дня на чемпионате мира по футболу в России открывается матчем Колумбия - Япония. Эти команды, участники группы H, сыграют между собой в Саранске на стадионе "Мордовия Арена".
Колумбийцы - явный фаворит этой встречи. Они занимают 16 место в рейтинге ФИФА, тогда как Япония располагается на 61-й строчке. Четыре года назад сборная Колумбии вышла в четвертьфинал чемпионата мира - это стало ее высшим достижением на подобных турнирах. В составе Колумбии - множество звездных игроков. Хамес Родригес, Радамель Фалькао, Давид Оспина и их партнеры готовы на все, чтобы как минимум повторить достижение четырехлетней давности, и первый шаг на пути к этой цели - выход из группы.
Но и Япония не так проста как кажется. Пусть в ее составе нет таких суперзвезд, как у соперника, но и в этой команде есть свои таланты. Хорошо знакомый российскому болельщику полузащитник Кэйсукэ Хонда, ранее выступавший за московский ЦСКА, защитник Мая Ёсида, который внес большой вклад в выход своей команды в финальную часть ЧМ, и другие.
Главным судьей матча назначен словенец Дамир Скомина. Его соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан выступят в роли ассисентов. Алжирец Мехди Абид Шареф назначен резервным арбитром.
Текстовая онлайн-трансляция матча Колумбия - Япония начнется в 15.00 по московскому времени.
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:07
Во вторник сборная России по футболу проведет второй матч на чемпионате мира-2018. На стадионе в Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова сыграют с Египтом. "РГ" проведет текстовую трансляцию встречи
Дубль Гарри Кейна принес Англии победу над Тунисом на старте ЧМ-2018 18.06.2018
Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Туниса со счетом 2:1 на чемпионате мира. Футболисты Туниса не смогли удержать ничью, пропустив мяч от Гарри Кейна в добавленное время
Черчесов: Мы стартовали с победы, это настраивает на положительный лад 18.06.2018
Российской сборной 19 июня в Санкт-Петербурге предстоит встреча с командой Египта. В случае победы команда Станислава Черчесова гарантирует себе выход в плей-офф