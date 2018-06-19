Королева Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз

В Англии в больнице Страуда 37-летняя внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл родила вторую дочь. Таким образом, правящая королева стала прабабушкой в седьмой раз.

Новорожденная официально числится 19-ой в очереди на трон.

Имя малышки, вес которой при рождении зафиксировали на отметке 4,2 килограмма, будет объявлено позже, передает Reuters.

Кстати

В 2012 году Зара Тиндолл получила серебряную медаль на состязаниях по конному спорту на прошедших в Лондоне Олимпийских играх. Выдающаяся спортсменка и теперь уже мать второго ребенка является дочерью капитана Марка Филлипса и принцессы Анны.