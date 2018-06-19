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19.06.2018 11:12
Рубрика: Власть

Лавров и Ягланд обсудят на переговорах взяимодействие России и СЕ

Текст: Константин Волков
Как сегодня сообщил МИД РФ, в Россию с рабочим визитом прибывает генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд. Он пробудет в Москве с 19 по 21 июня. На 20 июня намечена его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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В ходе встречи, как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, "будут обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия России с Советом Европы. Предполагается затронуть такие вопросы, как кризис в Парламентской ассамблее Совета Европы, взаимодействия России и Европейского Суда по правам человека, гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в странах Балтии, участие России в договорно-правовых актах Совета Европы и двусторонних отраслевых проектах, в том числе в сфере юриспруденции, образования и спорта".

Как подчеркивает МИД РФ, российская сторона настроена "на продолжение работы в рамках Совета Европы как самостоятельной универсальной европейской организации, обеспечивающей за счет своих уникальных конвенционных механизмов единство правового и гуманитарного пространств континента".

Также подчеркивается, что Россия ратифицировала 65 конвенций и протоколов СЕ, в том числе Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, Европейскую социальную хартию, Европейскую культурную конвенцию.

Кроме того, в 2017-2018 годы, несмотря на довольно напряженные отношения с ЕС, Россия ратифицировала шесть международных договоров Совета Европы: Конвенцию по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий; Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма и Конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения ("Медикрим").

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Ожидают подписания еще 15 договоров Совета Европы. В их числе Конвенция Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, Конвенция против торговли человеческими органами, Дополнительный протокол об иностранных террористах-боевиках к Конвенции СЕ о предупреждении терроризма.

В настоящее время Россия, вступившая в СЕ в 1996 году, участвует в работе всех органов Совета Европы, за исключением Парламентской ассамблеи (ПАСЕ).

Также МИД РФ подчеркивает, что "Россия высоко ценит экспертный потенциал Совета Европы, развивает сотрудничество с ним по целому ряду специализированных отраслей - в области профессиональной подготовки юристов, по противодействию коррупции, в сфере образования, прав женщин, молодежной политики и по ряду других направлений".

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