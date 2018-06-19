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19.06.2018 21:57
Рубрика: Спорт

Левандовски объяснил, почему Польша проиграла Сенегалу

Текст: Артем Локалов

Нападающий сборной Польши и "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал поражение своей команды от Сенегала (1:2) в матче чемпионата мира.

Фото: AP
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- Мы мало атаковали. Чтобы побеждать, нужно создавать больше моментов. Понимаю, что после этого поражения давление на нас усилится. Как понимаю и то, что когда первая игра комом - вторая становится еще тяжелее. Нам надо сделать все, чтобы победить, - заявил Левандовски.

Следующий матч Польша проведет против Колумбии, которая проиграла Японии 1:2.

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