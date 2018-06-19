Левандовски объяснил, почему Польша проиграла Сенегалу
Нападающий сборной Польши и "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал поражение своей команды от Сенегала (1:2) в матче чемпионата мира.
- Мы мало атаковали. Чтобы побеждать, нужно создавать больше моментов. Понимаю, что после этого поражения давление на нас усилится. Как понимаю и то, что когда первая игра комом - вторая становится еще тяжелее. Нам надо сделать все, чтобы победить, - заявил Левандовски.
Следующий матч Польша проведет против Колумбии, которая проиграла Японии 1:2.
Россия - Египет - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:45
Во вторник сборная России по футболу играет свой второй матч на чемпионате мира-2018. На стадионе в Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова встречаются с Египтом. "РГ" проводит текстовую трансляцию матча
Сборная Польши проиграла Сенегалу на ЧМ-2018 20:00
Первый тур группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 завершился очередной сенсацией. Сборная Польши уступила команде Сенегала со счетом 1:2. Встреча группы "Н" прошла в Москве на стадионе "Спартак"
Дзюба попал в стартовый состав сборной России на матч с Египтом 19:50
Тренерский штаб сборной России обнародовал стартовый состав команды на матч группового этапа чемпионата мира против Египта. С первых минут на поле стадиона "Санкт-Петербург" выйдут Денис Черышев и Артем Дзюба