Левандовски объяснил, почему Польша проиграла Сенегалу

Нападающий сборной Польши и "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал поражение своей команды от Сенегала (1:2) в матче чемпионата мира.

- Мы мало атаковали. Чтобы побеждать, нужно создавать больше моментов. Понимаю, что после этого поражения давление на нас усилится. Как понимаю и то, что когда первая игра комом - вторая становится еще тяжелее. Нам надо сделать все, чтобы победить, - заявил Левандовски.

Следующий матч Польша проведет против Колумбии, которая проиграла Японии 1:2.