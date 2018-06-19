"Личный кабинет" налогоплательщика стал доступен по отпечатку пальца

Граждане, использующие мобильный "Личный кабинет" Федеральной налоговой службы, теперь могут заходить в него со смартфона, используя биометрические данные.

Это стало возможным благодаря новой технологии идентификации по отпечатку пальца и сканированию лица, которую ФНС внедрила для входа в мобильное приложение "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Отныне для разблокировки приложения достаточно приложить палец к сканеру или навести камеру смартфона на лицо. Технология доступна для устройств на платформе iOS и Android, уточняется в сообщении налоговой службы.

В ведомстве подчеркивают, что современные сервисы не только более удобны налогоплательщикам, но и обеспечивают высокий уровень защиты налоговой информации пользователей.

По данным аналитической компании App Annie, Россия по итогам прошлого года вошла в пятерку стран по наибольшему числу загрузок мобильных приложений. Россияне проводят в них около 140 минут в день.