Ловчев: Англичане здесь ходят парами. Видимо, начитались и наслушались

В программе "Футбол на высоте" обозреватель Евгений Ловчев и заместитель главного редактора "Спорт-Экспресса" Сергей Егоров обсудили главные события дня на чемпионате мира.

Одной из них стал прием британских футбольных фанатов в Волгограде. "Русские - слишком дружелюбны", - пишут британские болельщики, побывавшие в Волгограде и удивленные гостеприимством и теплым отношением окружающих. По мнению Ловчева, ничего удивительного в настороженности иностранных фанатов нет, поскольку это результат того, как в западных СМИ подается Россия, и в том числе чемпионат по футболу.

"А я бы еще выразил респект нашим органам правопорядка, - добавил Егоров. - Потому что, как я слышал, была проведена определенная профилактическая работа. Нашим гражданам, которые могли "поспорить" с коллегами из Англии, видимо, как-то сказали по доброму, что этого делать не надо. Многие, как я слышал, не получили паспорта болельщиков и, соответственно, не поехали в города проведения чемпионата мира".