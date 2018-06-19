Ловчев: Англичане здесь ходят парами. Видимо, начитались и наслушались
В программе "Футбол на высоте" обозреватель Евгений Ловчев и заместитель главного редактора "Спорт-Экспресса" Сергей Егоров обсудили главные события дня на чемпионате мира.
Одной из них стал прием британских футбольных фанатов в Волгограде. "Русские - слишком дружелюбны", - пишут британские болельщики, побывавшие в Волгограде и удивленные гостеприимством и теплым отношением окружающих. По мнению Ловчева, ничего удивительного в настороженности иностранных фанатов нет, поскольку это результат того, как в западных СМИ подается Россия, и в том числе чемпионат по футболу.
"А я бы еще выразил респект нашим органам правопорядка, - добавил Егоров. - Потому что, как я слышал, была проведена определенная профилактическая работа. Нашим гражданам, которые могли "поспорить" с коллегами из Англии, видимо, как-то сказали по доброму, что этого делать не надо. Многие, как я слышал, не получили паспорта болельщиков и, соответственно, не поехали в города проведения чемпионата мира".
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