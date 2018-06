Майк Шинода из Linkin Park выпустил альбом после гибели Честера Беннингтона

Культовую группу Linkin Park, знающую толку и в мощи, и в мелодичности, соединившую в своих песнях хэви-метал и хип-хоп, не меньше меломанов уважали и поклонники кино: мало какой блокбастер десятых годов обходился без их хитов. Особенно, когда действию нужно было добавить больше скорости, куража и драматизма.

Да и сами Linkin Park жили как на лезвии бритвы - помимо песен для кино еще и многомесячные мировые турне по стадионам, традиционные первые места в хит-парадах Европы и Северной Америки. Меньше года назад из-за такого перенапряжения солист группы Честер Беннингтон впал в депрессию и ушел из жизни. Казалось, что и песни, над которыми Linkin Park размышляли прошлым летом, фанаты уже никогда не услышат, но рок-фанаты сами разыскали гитариста и второго солиста группы Майка Шиноду: "Что будет дальше с Linkin Park?" И тот не выдержал: "Да, у меня есть желание продолжить работу с нашими музыкантами".

15 июня вышел новый альбом Post Traumatic, отличающийся от того, что гитарист-певец и его коллеги делали в Linkin Park. Очевидно, это попытка уже единственного лидера группы поэкспериментировать ради будущего самой группы. Ведь в "Постравматическом" ощущается большее влияние хип-хопа, очевиден окончательный отказ от фанка. А трек Make It Up As I Go - уже радийный поп-хит в духе очень актуального гуру танцевальной музыки канадца Weekend.

Но главное в этом диске-катарсисе из 16 песен - борьба света и тьмы, душераздирающее философское вдохновение, жесткие фразы о людях, которые "смотрят, как падают другие". А еще - невероятное смешение стилей и эмоций. Столпотворение мыслей, отчаяния и веры. Это, пожалуй, самый непредсказуемый и исповедальный альбом года. Заканчивающийся, впрочем, очень дружественным и ободряющим хитом World’s On Fire - вполне по законам кинематографа, где все должно заканчиваться хорошо - в том числе и ради коммерческого успеха. Да не зря же Linkin Park столько лет проработали с голливудскими продюсерами.

Вот только ответа на то, каким путем пойдут готовые к возвращению в студию Linkin Park, этот диск не дает. Очевидно, Шинода и музыканты все еще сомневаются.