Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон стал гостем канцлера Германии Ангелы Меркель. Одной из центральных тем их переговоров, еще не завершившихся на момент подписания этого номера, была миграционная политика Евросоюза, которую, очевидно, ждут серьезные изменения - и уже в ближайшее время. Ожидается, что окончательное решение будет принято на саммите ЕС 28-29 июня. К этому времени Меркель нужно во что бы то ни стало преодолеть разногласия внутри собственного правительства. Как пишет Spiegel Online, визит Макрона в Берлин должен послужить сигналом, что канцлер ФРГ может рассчитывать на поддержку Парижа.

На встречу Макрона и Меркель было запланировано не менее четырех часов. Предполагалось, что ключевые союзники в ЕС обсудят предстоящую реформу еврозоны и параметры новой политики в отношении беженцев, которая должна стать менее либеральной и снизить приток нелегальных мигрантов в Старый Свет. Хотя пик кризиса пришелся на 2015-2016 годы, в целом ситуация остается непростой. За последние пять лет переселенцы из проблемных регионов подали 4,7 млн прошений об убежище на территории ЕС, при этом отказов было выдано всего 1,7 млн.

Немецкие СМИ признают, что в команде французского президента "выдохнули с облегчением, когда не отличающийся дипломатичностью баварец (речь идет о главе МВД ФРГ, председателе Христианско-социального союза Хорсте Зеехофере - Прим. "РГ") согласился дать канцлеру еще две недели на решение проблемы". Напомним, что младший партнер Меркель по консервативному лагерю собирался уже со следующей недели в одностороннем порядке закрыть границы ФРГ и не пускать в страну тех просителей убежища, которые не имеют при себе документов, зарегистрировались на территории другого государства Евросоюза либо получили отказ. Ангела Меркель убеждена, что столь серьезные вопросы должны быть согласованы между всеми странами евросообщества и особенно с теми, что расположены на внешних рубежах ЕС: Италией, Грецией, Испанией и балканскими соседями.

Визит Макрона в Берлин станет сигналом, что канцлер ФРГ может рассчитывать на поддержку Парижа

Со своей стороны Париж намерен инициировать перед саммитом ЕС еще одну встречу с представителями Рима, Вены и Мадрида, чтобы "выработать новые долгосрочные параметры европейского миграционного законодательства". "Тем самым Франция как бы хочет сказать: госпожа канцлер, не теряйте надежды", - пишет Spiegel Online. Однако пока в европейском семействе налицо разлад. Так, Макрон выступил с жесткой критикой в адрес нового правительства Италии, после того как лидер правой партии "Лига Севера" Маттео Сальвини, возглавивший МВД республики, запретил спасательному судну "Аквариус" с сотнями беженцев на борту заходить в итальянские порты. Президент Франции назвал эти действия "циничными и безответственными", а Рим потребовал официальных извинений.

Взгляд из США

Разлучение младенцев

По данным министерства внутренней безопасности США, только за последние шесть недель власти насильно изъяли и поместили в специальные центры содержания около двух тысяч детей у латиноамериканских мигрантов, незаконно проникающих в Соединенные Штаты с территории Мексики.

С начала апреля министерство юстиции США объявило о введении практики "нулевой толерантности" на южной границе, что означает арест и уголовное преследование всех нелегалов. Их детей по закону арестовать нельзя, поэтому их забирают в спецприемники. Кроме того, по распоряжению Белого дома было усилено патрулирование границы, что привело к увеличению числа задержанных на 60 процентов по сравнению с прошлым годом.

Действия администрации Дональда Трапа стали объектом критики по обе стороны политического спектра в США. Плоды жесткой миграционной политики назвала неудовлетворительными даже первая леди Мелания Трамп, призвав чиновников "решить проблему и согласовать положения иммиграционной реформы". К ней присоединились четыре бывших первых леди США, крайне редко выступающие на публике.

Барбара Буш назвала практику в отношении мигрантов "жестокой и аморальной", сравнив ее с лагерями интернирования японцев в годы Второй мировой войны, что считается одним из наиболее постыдных эпизодов в истории США. Но президент Дональд Трамп в очередной раз продемонстрировал, что по принципиальным для него вопросам готов действовать вопреки всему. Он наотрез отверг критику, обвинив мигрантов в "разрушениях и смерти", которые они несут в США.

"Америка не превратится в лагерь для мигрантов или пристанище для беженцев", - заверил он, выразив уверенность в том, что опасные преступники со всего мира используют детей как прикрытие, пытаясь проникнуть на территорию США.

Подготовил Игорь Дунаевский