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Рубрика: Экономика

Дума пропишет таблетки

Малоимущим могут начать выдавать субсидии на приобретение лекарств
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7595 (132)
20 июня Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о предоставлении субсидий россиянам с низкими доходами, покупающим лекарства первой необходимости.

По мнению авторов законопроекта, если, например, человек получает доход в размере 11 тысяч рублей в месяц, а на покупку жизненно необходимых ему лекарств он тратит в месяц две-три тысячи рублей, то есть более 10 процентов своего месячного дохода, то государство должно компенсировать ему затраты свыше 10 процентов от дохода. При этом дополнительной нагрузки на федеральный бюджет не планируют, выплачивать компенсации малоимущим предлагается из региональных бюджетов.

Механизм получения субсидии следующий: врач назначает лекарства, человек видит, что стоят они явно больше 10 процентов его дохода, и обращается с заявлением в региональный минздрав.

Там проверяют доходы обратившегося и назначения врача, и если доход маленький, а лекарства дорогие, принимается решение о выдаче субсидии.

Фото: Марина Волосевич
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"В случае если гражданин приобрел жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства за свой счет, субсидия выплачивается в порядке компенсации понесенных расходов", - отмечают авторы законопроекта.

По мнению директора Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Ларисы Попович, разговоры об адресной поддержке малоимущих россиян при покупке ими лекарств ведутся давно. И вводить такую помощь необходимо. "Только делать это стоит через систему лекарственного страхования, - считает Попович. - Это когда лечебное учреждение напрямую рассчитывается с аптекой. В стационарах же у нас больные не сами себе лекарства приобретают". К тому же, по мнению Ларисы Попович, сложности возникнут на этапе проверки обоснованности выписанных лекарств, для чего региональным минздравам придется держать целый штат сотрудников.

"Законопроект имеет и социальный, и экономический подтексты, - подчеркивает кандидат медицинских наук, фармаколог Орест Ибрагимов. - Люди с низкими доходами не могут откладывать деньги на приобретение необходимых им лекарств. Приведу распространенную ситуацию: человек страдает ишемической болезнью сердца и гипертонией, на этом фоне у него развивается еще масса побочных заболеваний - например, нарушается обмен жиров в крови. Что назначает ему кардиолог? Два препарата для снижения давления. Стоимость оригинального может составлять 1,5 тысячи за одну упаковку, воспроизведенного в России - 500 рублей. Далее нужен еще один препарат для снижения уровня холестерина в крови. Это от 400 до 1000 рублей. И еще препарат против аритмии, который также будет стоить от 500 до 1000 рублей. И эти лекарства нужно пить постоянно - из месяца в месяц. Соответственно, и тратить на них от двух до четырех тысяч рублей. Очень много людей не могут себе позволить подобные траты, из за чего увеличивается количество осложнений, хронических заболеваний, растет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. А при попадании пациентов в стационар государство тратит большие деньги, чем если бы оно компенсировало приобретение лекарств".

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