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19.06.2018 20:05
Рубрика: В мире

Меркель и Макрон договорились о необходимости общего бюджета еврозоны

Текст: Анна Розэ (Берлин)

Сегодня канцлер ФРГ и президент Франции провели переговоры во дворце Мезеберг недалеко от Берлина. Это место традиционно используется как гостевой дом кабинета министров Германии. Параллельно со встречей Меркель и Макрона там проводились двусторонние правительственные консультации.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В Мезеберге лидеры двух стран уладили спор об общем бюджете еврозоны. Средства из него должны использоваться для экономического сближения европейских стран.

Германия и Франция готовы начать вливание миллиардных инвестиций в Европе. Для этого необходимо образовать общий бюджет, который бы функционировал в рамках уже существующих структур. Новый финансовый институт должен начать действовать с 2021 года.

По мнению Меркель и Макрона, инвестиции должны быть нацелены на устранение экономического дисбаланса в Европе. Уже существующий фонд ESM должен быть расширен, кроме того, запланированы единые правила банковской системы. Фонд должен применяться для спасения кризисных стран еврозоны путем кредитования местных банков из общеевропейского "кошелька".

Кроме того, Меркель и Макрон договорились об основании Европейского совета безопасности. При этом канцлер ФРГ подчеркнула необходимость общей оборонной политики, в том числе совместной разработки вооружений и проведения военных учений стран Евросоюза.

Фото: Depositphotos.com
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Одной из самых важных тем переговоров была общеевропейская политика по предоставлению убежища. Париж и Берлин договорились о необходимости солидарности и введения одинаковых стандартов во всех государствах Евросоюза.

Ранее Меркель обсудила возможность удерживать беженцев в Африке с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Для этого намечено разработать соглашение с Ливией.

Кроме того, по мнению Меркель и Макрона, необходимо усилить миссию "Фронтекс" по контролю внешних границ Евросоюза. Однако главной целью должно быть устранение причин миграции. Для этого необходимо установление мира в регионах военных конфликтов. Немаловажным фактором, по мнению Парижа и Берлина, остается разветвленная помощь по развитию странам Африки.

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