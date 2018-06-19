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19.06.2018 22:38
Рубрика: Власть

Что где решили

Местные власти смогут публиковать постановления в Сети
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7595 (132)
Муниципалитеты получили право официально публиковать в Сети свои нормативно-правовые акты. Об этом сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак на собрании школы молодого ученого в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

При этом Денис Новак напомнил, что ведомством создан портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации". Впервые в одном месте собрано абсолютно все законодательство страны, федеральное и региональное. И эта информация доступна каждому.

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А принятые поправки в закон о местном самоуправлении позволяют использовать именно этот портал для официального опубликования актов местного управления.

Это очень удобно: есть единая площадка, где любой муниципалитет сможет официально публиковать свои постановления. Тем более что документ в любом случае будет размещен на данном портале.

Как отметила в ходе школы молодого ученого директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева, цифровые технологии способны менять образ права, влиять на его эффективность. По ее словам, вполне возможно, мы наблюдаем зарождение нового права.

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