МИД: Отмена учений США и Южной Кореи - шаг в правильном направлении

Приостановка Вашингтоном совместных военных учений с Южной Кореей свидетельствует о позитивном развитии ситуации в регионе. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Игорь Моргулов журналистам в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Приветствуем это решение как шаг в правильном направлении", - приводит РИА Новости слова Моргулова.

Российский дипломат также прокомментировал планы по смягчению санкций в отношении Северной Кореи. "Сейчас, на данном этапе, вопрос по поводу санкций (в отношении КНДР) не обсуждается в СБ ООН, - отметил Моргулов. - Но мы полагаем, что если ситуация на Корейском полуострове будет идти в положительном направлении, такой вопрос, о поэтапном смягчении санкционного режима, должен быть поставлен".

Замминистра подчеркнул, что нормализации обстановки на Корейском полуострове станет одной из важных тем для обсуждения с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином во время его визита в Россию.

"Будет обсуждаться весь комплексов вопросов, прежде всего, двусторонних отношений с Южной Кореей. Безусловно, будет обсуждаться и экономическое сотрудничество с Республикой Корея, это наш второй торговый партнёр в Азии после Китая, поэтому это важная страна в плане развития торгово-экономического сотрудничества, - сообщил Моргулов. - Но мы прекрасно понимаем, что нормальное развитие экономических отношений без стабильной ситуации на Корейском полуострове невозможно. Поэтому, Корейский полуостров тоже будет активно обсуждаться".