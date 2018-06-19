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Рубрика: Власть

МИД поинтересовался, правда ли проверялась законность отстранения Януковича

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой дать разъяснения, действительно ли тот делал запрос в Конституционный суд Украины относительно проверки законности отстранения от власти экс-президента Виктора Януковича. Об этом Захарова написала 19 июня на своей странице в Facebook.

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Как отметила Захарова, сначала, прочитав новость о таком обращении, в МИД РФ подумали, что это фейк. "Но речь, на секундочку, идет о президенте страны и Конституционном суде, - заявила Захарова. - Начали проверять. Нашли ссылку на официальный ресурс. На сайте Конституционного суда Украины действительно висит соответствующий документ. Оформлен странно: нет ни печати, ни даты. Но висит же, и официально никто не опровергал. Соответственно, делаем вывод - запрос имеется".

Фото: РИА Новости
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Однако, добавляет, она, остается вопрос о том, "как верифицировать поступающие из Киева новости о жизнедеятельности режима".

"Представляете, сейчас выйдет представитель СБУ и заявит: запрос президент Украины не писал, это спецоперация, цель которой доказать, что в стране все стабильно, и силовики работают. Так что хотелось задать вопрос администрации президента Украины: как узнать, правда это или нет? Одна надежда на Романа Цимбалюка", - резюмировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

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