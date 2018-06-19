МИД РФ: Конституционный комитет в Сирии может появиться через 2-3 недели

Российская сторона рассчитывает, что через две-три недели возможно будет создать сирийский конституционный комитет, отметил 19 июня спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев после консультаций стран-гарантов (Иран, РФ, Турция) со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Как подчеркнул Лаврентьев, создание конституционной комиссии сейчас особенно важно потому, что "ситуация на земле сейчас меняется в лучшую сторону".

"Ситуация в районе Восточной Гуты, в районе Хомса стабилизирована. Люди возвращаются домой... Как раз, мы считаем, что подошло время для активизации усилий на переговорном политическом треке", - заявил он.

Комитет может быть создан на новой встрече по сирийскому урегулированию в Женеве.

Также Лаврентьев добавил, что российская сторона готова рассмотреть предложения США, Германии и других стран касательно сирийского урегулирования на встрече в Женеве 25 июня.