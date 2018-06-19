Минск и Москва подтвердили стремление находить компромиссы по всем вопросам

Если исходить из проверенной веками формулы, что политика - это искусство возможного, то высокое профессиональное мастерство нахождения взаимопонимания и компромисса было проявлено сегодня лидерами Союзного государства на прошедшем в Минске заседании Высшего государственного совета.

Об этом, в частности, по итогам состоявшихся переговоров заявил журналистам Александр Лукашенко, которого цитирует БЕЛТА.

"Спорные вопросы, которые иногда возникают в белорусско-российских отношениях, традиционно будут решаться в духе взаимопонимания и компромисса. Это еще раз было подтверждено и на моей встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, и непосредственно в ходе прошедшего заседания Высшего госсовета", - заявил белорусский лидер.

По его словам, стороны намерены продолжать конструктивный диалог по всем направлениям.

"Для устойчивого развития наших стран и повышения уровня благосостояния народов будет задействован весь потенциал Союзного государства", - сказал президент. "Убежден, что нам сегодня удалось придать заметный импульс дальнейшему укреплению братского партнерства Беларуси и России", - заявил Лукашенко.

На заседании ВГС были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, развития интеграционных процессов и наращивания взаимодействия в экономической сфере.

"Наш проект является устойчивой платформой для укрепления белорусско-российских отношений. Главная цель остается неизменной - ускорение темпов социально-экономического развития двух государств и улучшение жизни наших народов", - заявил глава государства.

Он подчеркнул особый статус формата ВГС.

"Наверное, никуда, ни в какую страну вот так все руководство России не приезжает, как в Беларусь. Мы это ценим", - с благодарностью констатировал белорусский лидер.

Президент РБ напомнил, что в прошлом году и в начале текущего года стороны вышли на стабильную траекторию роста взаимного товарооборота.

"Нам необходимо обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между двумя странами, в том числе, за счет создания равной конкурентной среды. И мы этой теме сегодня посвятили основное наше время", - сказал президент.

Важным элементом прошедших переговоров, сообщил Лукашенко, стало рассмотрение приоритетных направлений развития Союзного государства на предстоящие пять лет. Одним из ключевых инструментов достижения зафиксированных в этом документе целей является повышение системного взаимодействия профильных организаций Беларуси и России. Эта задача возложена на Постоянный комитет Союзного государства.

Пристальное внимание было также уделено межрегиональному сотрудничеству как важнейшему компоненту двусторонних связей. Лукашенко привел данные, что 80 субъектов России поддерживают торгово-экономические отношения с Беларусью. На уровне регионов и муниципальных образований заключено три сотни договоров о сотрудничестве. Президент напомнил, что в октябре в Могилеве состоится V Форум регионов Беларуси и России. Посетить это значимое для развития двусторонних отношений мероприятие приглашен и президент России Владимир Путин.

"Мы также говорили о важности координации работы внешнеполитических ведомств. Наши страны придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам и поддерживают друг друга в международных организациях. Так будет всегда", - заверил белорусский лидер.

Он добавил, что сохраняет свою важность и реализация Программы согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.

"Мы и далее будем координировать подходы к проблемам региональной и общеевропейской безопасности, совместному противодействию новым вызовам и угрозам", - сказал он.