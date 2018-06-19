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19.06.2018 09:31
Рубрика: Экономика

Минтранс назвал оптимальную температуру в автобусах летом

Текст: Татьяна Шадрина

Минтранс скорректировал стандарт обслуживание пассажиров в общественном транспорте, а именно в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках, внеся изменения в соцстандарт обслуживания.

Региональным властям, которые отвечают за развитие этого вида транспорта, рекомендовано обновлять парк раз в десять лет, сделать более комфортными остановки.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Пассажиропоток и количество парка общественного транспорта должно быть рассчитано так, чтобы норма вместимости на муниципальных и межмуниципальных маршрутах была сокращена с пяти до трех человек на один квадратный метр свободной площади пола салона. Уточнены требования к соблюдению комфортного температурного режима в салоне транспортного средства. Так новый парк, который приходит на смену старому, который в ряде регионов не менялся более 20 лет, должен быть оборудован системами климат контроля. То есть зимой там должно быть тепло, а летом прохладно. Температурный режим должен быть в холодное время года не менее 12 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов, а летом - не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов.

Что касается остановок, то они должны защитить пассажиров от ветра и осадков. Кроме того, там нужно разметить информацию о маршрутах и расписании, что не всегда бывает на остановках, особенно в отдаленных населенных пунктах.  Еще Минтранс уточнил параметры их доступности для населения, в том числе для маломобильных граждан.

Как пояснили "РГ" в Минтрансе, эти показатели носят рекомендательный характер. Однако позволяют органам госвласти и местного самоуправления оценить свой уровень транспортного обслуживания населения.

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