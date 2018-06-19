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19.06.2018 17:08
Рубрика: Культура

"Мир будущего" - фильм, по которому плачет "Золотая малина"

Текст: Валерий Кичин
Летний кинорепертуар всегда считался притоном самой отпетой лабуды. На этот раз мы идем на рекорд: смотрим, вероятно, худший фильм всех времен и народов - "Мир будущего".

Внешне это выглядит как дань стилистике "Безумного Макса" с его шоковой кровожадностью и демонстративным отсутствием нравственных ориентиров (за что режиссеру Джорджу Миллеру в свое время хорошо досталось от критиков). Отсюда орда одичавших байкеров, прочесывающих аполикалиптический пейзаж выжженного мировой войной будущего, - Налетчиков. Их предводителя с гнилыми зубами играет популярный Джеймс Франко, щедро перепачканный коктейлем из кетчупа с клюквенным соком.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Среди гулких развалин цивилизации он встретит голую девушку, которая ближайшем рассмотрении окажется уцелевшим роботом-андроидом с мотком проводов вместо нервов. И начнется сказочка про тридевятое царство - цветущий оазис в пустыне, умирающую маму-королеву и самоотверженного принца, готового отправиться за лекарством для мамы за тридевять земель. Электронная девушка и принц непонятно как найдут друг друга, сблизятся и станут гадать, есть ли у роботов душа. В пути им встретится ночной клуб, он же бардак, непонятно как функционирующий в этом безлюдье, и там процветает чуждый целомудренному принцу разврат. Там же героям встретится бандерша в облике густо разрисованной Миллы Йовович - она и выдаст принцу искомое лекарство, которое почему-то нужно добывать из желудка толстого, как бочка, гладиатора, и его, к ужасу нервных зрителей, придется потрошить.

В этой одиссее найдется место и для нежданных лесбийских страстей с участием электронной девушки, познавшей наконец смысл жизни, и еще многим актуальным фабульным мотивам, либо заимствованных из посторонних фильмов, либо придуманных по своему хотению, но без логических связок. И есть лейтмотив: все балдеют от вида крови и пилят чего-то железного. Но чем больше крови на экране, тем сильнее ощущение, что все снято "малой кровью" - без бюджета и мозгов.

Конечно, в этом вареве есть обаяние первозданной кинематографической наивности, но даже им не дадут насладиться: как все глупое, картина скучна. А главное, непонятно, кому она адресована. Показанный в райских тонах оазис с умирающей королевой не убедит и трехлеток, а зрители постарше будут инстинктивно искать какие-нибудь связи между событиями. Захотят, к примеру, узнать, что за напасть поразила землю и вернула это кино в первобытное состояние, когда еще не знали, что такое сценарий, сюжет, монтаж, ритм, операторская профессия и кастинг - т. е. адекватный подбор актеров. Юные Джеффри Уорлберг и Суки Уотерхауз в ролях Принца и андроидки Эш составили рекордно невыразительную пару героев, когда, даже отмучившись все полтора часа, не вспомнишь их лица. Милла Йовович честно имитирует повадки японских ниндзя. Остальные пребывают в перманентном состоянии растерянности - не знают, что им делать в кадре, и любой крупный план воспринимают как смертельный для репутации трюк.

Фото: www.kinopoisk.ru
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"Мир будущего" вообще не стоил бы внимания, если бы не имя его создателя. Это тот же Джеймс Франко, невероятно активный и плодовитый актер-режиссер: снимает теперь по два фильма в год. Его режиссерский путь похож на температурный график горячечного больного: он снимал кино по Фолкнеру и Стейнбеку, недавно отвоевал "Золотую раковину" в Сан Себастьяне и "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе за комедию "Горе-творец", номинировался на премию "Оскар". Там все было для счастья: талант, мастерство, драйв, юмор, актерское обаяние и зрительский успех. И вдруг без передышки взялся ставить "Мир будущего", где нет и признаков таланта, где все выглядит отталкивающим, кинематографически неряшливым, плохо сыгранным, чудовищно снятым, а главное - вообще никак не придуманным. Где запланированный на экране мир без человеческих законов понимается авторами как мир, созданный вне законов драматургии, режиссуры и актерского ремесла.

Занятно: его триумфальный "Горе-творец" был посвящен творческим мукам реального фильма "Комната" Томми Вайсо, благодаря бесконечным профессиональным ляпам вошедшего в круг худших картин всех времен. Опыт оказался заразным, и теперь "Мир будущего" - верный претендент на антиприз "Золотая малина". Только эта печальная неизбежность и заставляет потратить на фильм десяток сантиметров газетной бумаги. Заодно считайте наш текст предостережением любопытному зрителю.

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