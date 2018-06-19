МВД упростит процедуру получения российского гражданства

Министерство внутренних дел России систематизирует и при необходимости внесет изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства соотечественниками и лицами, нуждающимися в этом. Об этом во вторник журналистам рассказал замглавы МВД Игорь Зубов.

Концепция миграционной политики, по его словам, предполагает разработку дополнительных механизмов переселения соотечественников в Россию. "Задача стоит систематизировать, при необходимости внести изменения в закон и подзаконные акты и обеспечить льготные, понятные и исполнимые условия для предоставления гражданства лицам, которые нуждаются в нем, вынужденно покидают места своего проживания", - пояснил замминистра, добавив, что прежде всего речь идет о беженцах с Украины.

Все механизмы, необходимые для этого, по словам Игоря Зубова, уже существуют, но для эффективного применения их нужно тщательно проанализировать и систематизировать. "Никто, в принципе, не препятствует получению российского гражданства украинцами и сейчас, но мы пересматриваем эту процедуру. Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждены покинуть свою страну", - рассказал замглавы МВД.

При этом упрощением условий для украинцев в МВД ограничиваться не намерены, а хотят усовершенствовать механизмы для возвращения любых соотечественников в Россию. "В рамках разрабатываемой концепции миграционной политики мы хотим создать условия для возвращения соотечественников из всех стран", - отметил чиновник.

Стоит напомнить, что в ходе последней "Прямой линии" с президентом России представители нескольких семей, переехавших в Ростовскую область из Донецка и Луганска, рассказали главе российского государства о трудностях получения российского гражданства. "Я глубоко убежден в том, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства", - сказал тогда Путин.

После российский президент дал несколько поручений главе МВД Владимиру Колокольцеву, в частности, отрегулировать вопросы трудоустройства в России беженцев с Донбасса. МВД, по словам замминистра Игоря Зубова, представит свои предложения по усовершенствованию процедуры получения российского гражданства уже в ближайшее время.