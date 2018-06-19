НАК выработал дополнительные меры по противодействию терроризму

Дополнительные меры по противодействию терроризму выработаны на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), которое прошло в Москве под руководством председателя комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Информационном центре НАК, "в ходе обсуждения вопросов повестки дня были выработаны дополнительные меры, направленные на совершенствование работы государственных органов по противодействию терроризму, в том числе в сфере борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

На заседании НАК были рассмотрены также вопросы организации федеральными органами исполнительной власти и антитеррористическими комиссиями в субъектах РФ профилактической работы по недопущению вовлечения лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, в деятельность международных террористических организаций.