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Рубрика: Экономика

Нефть дешевеет на данных о возможном увеличении добычи в рамках ОПЕК+

Текст: Ирина Жандарова

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются. На 8.29 мск фьючерсы на нефть марки Brent на август снизилась на 0,64%, до 74,86 доллара за баррель, цены на нефть марки WTI с тем же сроком поставки - на 0,62%, до 65,28 доллара за баррель.

Фото: depositphotos.com
Новак раскрыл параметры наращивания нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Цены на нефть реагируют на сообщения участников сделки ОПЕК+ о возможном наращивании объемов добычи в рамках соглашения.

В понедельник министр углеводородов Эквадора Карлос Перес сообщил, что страны ОПЕК+ на встрече в Вене обсудят корректировку соглашения, в том числе и вариант увеличения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. О планах по наращиванию добычи говорил и глава Минэнерго РФ Александр Новак. У этого сценария есть и противники, которые будут препятствовать принятию поправок, предусматривающих наращивание добычи. Делегат ОПЕК от Ирана Хосейн Каземпур Ардебили заявил, что против этого выступят Иран, Ирак и Венесуэла.

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