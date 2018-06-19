Встречают по прическе
Но промахиваются не только нападающие, но и их стилисты. Прическу тут же сравнили с птичьим гнездом или пачкой лапши быстрого приготовления.
C другой стороны, ничем другим самый дорогой футболист мира фанатов и не порадовал. Форвард принял участие в голевой атаке, а потом пытался уворачиваться от соперников, которые норовили ударить ему по ногам: против бразильца 10 раз нарушили правила. Хотя серьезных травм Неймар не получил, тренировку после матча с швейцарцами он пропустил. 22 июня Бразилия сыграет с Коста-Рикой.
Россия - Египет - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:45
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Дзюба попал в стартовый состав сборной России на матч с Египтом 19:50
Тренерский штаб сборной России обнародовал стартовый состав команды на матч группового этапа чемпионата мира против Египта. С первых минут на поле стадиона "Санкт-Петербург" выйдут Денис Черышев и Артем Дзюба