Объем ввода многоквартирных домов вырастет до 80-90 млн кв. метров в год

Объемы ввода индустриального жилья должны достигнуть показателя 80-90 млн кв. метров в год, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на бизнес-бранче "Цифровой девелопмент".

Он напомнил, что президентом поставлена задача выйти на уровень ввода жилья в 120 млн кв. метров в год к 2024 году.

"В разбивке ввода порядка 80-90 миллионов квадратных метров ежегодно должно приходиться на индустриальное жилье, многоквартирные дома", - отметил он.

На рост объемов ввода, по мнению Стасишина, поможет выйти предоставление застройщикам земельных участков и максимально быстрое утверждение проектов планировки территорий.

Замглавы Минстроя также подчеркнул важность использования площадок бывших крупных промзон и развития прилегающих к ним территорий, которые сегодня совершенно не используются.