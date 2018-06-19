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19.06.2018 11:17
Рубрика: Общество

Опрос: Россияне ждут улучшения отношений с Западом в течение шести лет

Текст: Галина Мисливская

Отношения с Западом, скорее всего, нормализуются в течение нового президентского срока Владимира Путина, считает более половины россиян, опрошенных "Левада-центром" в конце мая.

Согласно исследованию, опубликованному на сайте центра, 54 процента респондентов считают, что в течение ближайших шести лет, скорее всего, последует нормализация отношений России с Западом. Противоположной точки зрения придерживается около 32 процента опрошенных, 14 процентов респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Фото: Константин Завражин/РГ
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От нового президентского срока 45 процентов опрошенных ждут роста уровня жизни, 39 процентов - снятия антироссийских санкций (44 процента заявили, что в течение ближайших шести лет период антироссийские санкции, скорее всего, сохранятся), 27 процентов рассчитывают на снижение уровня коррупции.

Социологи поинтересовались, чего ждут россияне от нового правительства. Надежда на решение стоящих перед страной проблем есть у 24 процентов опрошенных, 30 процентов значительных изменений не ожидают. О том, что страна нуждается в решительных и полномасштабных переменах, заявили 57 процентов респондентов, 25 процентов полагают, что можно обойтись незначительными изменениями, каждый десятый высказался против любых перемен.

Что же касается самих преобразований, то самыми необходимыми названы повышение уровня жизни и зарплат (22 процента), решение социальных проблем (10 процентов), создание рабочих мест (9 процентов), повышение пенсий (8 процентов).

Опрос проведен 24-30 мая 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4 процента для показателей, близких к 50 процентам; 2,9 процента для показателей, близких к 25 процентам / 75 процентам; 2,0 процента для показателей, близких к 10 процентам / 90 процентам;1,5 процента для показателей, близких к 5 процентам / 95 процентам.

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