Остатки субсидий перераспределят на популярные отпускные маршруты

Правительством принято решение о распределении невостребованных бюджетных средств на субсидирование перевозок по маршрутам, которые пользуются повышенным спросом в период летних отпусков с 1 июня текущего года. Сообщение об этом размещено на сайте правительства.

Раньше решение о распределении неиспользованных средств принималось после 1 сентября. Остаток средств с менее популярных направлений можно было перенаправить на наиболее востребованные. Однако в этом случае уже заканчивался отпускной сезон, когда людям больше всего нужны доступные билеты на самолет.

Решение правительства позволяет перераспределить остатки субсидий намного раньше, тем самым обеспечить продажу дополнительных субсидированных билетов в сезон отпусков.

Постановление правительства позволяет перераспределить средства уже в этом году. Правда, в сообщении кабмина не говорится о том, каков остаток субсидий и на какие направления он будет перераспределен.

Государством субсидируются авиаперевозки, связывающие субъекты федерации с Дальним Востоком, Симферополем, Калининградом. Не более 75% ассигнований направляются на перевозки между регионами европейской части страны и Дальним Востоком, не более 15% - субъектами федерации и Симферополем, не более 10% - между субъектами федерации и Калининградом.