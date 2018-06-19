Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" принимать участие в выборах по состоянию на 15 июня 2018 г.

1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";
3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России;
4. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ";
5. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА";
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО";
8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС);
9. Политическая партия "Демократическая партия России";
10. Общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России";
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ";
12. Всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России";
13. Политическая партия "Города России";
14. Политическая партия "Молодая Россия";
15. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные";
16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
17. Всероссийская политическая партия "Народная партия России";
18. Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";
19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
20. Всероссийская политическая партия "Партия свободных граждан";
21. Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА";
22. Политическая партия "Союз Горожан";
23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
24. Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России";
25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
26. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила";
27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ";
28. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость";
29. Политическая партия "Гражданская Платформа";
30. Политическая партия "Монархическая партия";
31. Всероссийская политическая партия "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/";
32. Политическая партия "Трудовая партия России";
33. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА";
34. Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации";
35. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА";
36. Всероссийская политическая партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС";
37. Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ";
38. Политическая партия "Против всех";
39. Политическая партия "Российская партия народного управления";
40. Политическая партия "Российская Социалистическая партия";
41. Всероссийская политическая партия "Союз Труда";
42. Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов";
43. Всероссийская политическая партия "Женский Диалог";
44. Общественная организация - Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА";
45. Политическая партия "Российский Объединённый Трудовой Фронт";
46. Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива";
47. Всероссийская политическая партия "Партия Возрождения Села";
48. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО";
49. Общероссийская политическая партия "РАЗВИТИЕ РОССИИ";
50. Политическая партия "Партия Возрождения России";
51. Политическая партия "Демократическая правовая Россия";
52. Политическая партия "Национальный курс";
53. Общероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ";
54. Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ";
55. Политическая партия "Спортивная партия России "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ";
56. Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу";
57. Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России";
58.Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России";
59. Политическая партия - "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными";
60. Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России";
61. Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО";
62. Политическая партия "Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)";
63. Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России".
Список предоставлен Минюстом России
в соответствии с пунктом 9 статьи 35
Федерального закона от 12.02.2002 N 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации"