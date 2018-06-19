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19 июня 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7594 (131)

Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" принимать участие в выборах по состоянию на 15 июня 2018 г.

Опубликован 19 июня 2018 г.

1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";

3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России;

4. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ";

5. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА";

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО";

8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС);

9. Политическая партия "Демократическая партия России";

10. Общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России";

11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ";

12. Всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России";

13. Политическая партия "Города России";

14. Политическая партия "Молодая Россия";

15. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные";

16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

17. Всероссийская политическая партия "Народная партия России";

18. Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";

19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;

20. Всероссийская политическая партия "Партия свободных граждан";

21. Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА";

22. Политическая партия "Союз Горожан";

23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;

24. Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России";

25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;

26. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила";

27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ";

28. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость";

29. Политическая партия "Гражданская Платформа";

30. Политическая партия "Монархическая партия";

31. Всероссийская политическая партия "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/";

32. Политическая партия "Трудовая партия России";

33. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА";

34. Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации";

35. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА";

36. Всероссийская политическая партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС";

37. Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ";

38. Политическая партия "Против всех";

39. Политическая партия "Российская партия народного управления";

40. Политическая партия "Российская Социалистическая партия";

41. Всероссийская политическая партия "Союз Труда";

42. Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов";

43. Всероссийская политическая партия "Женский Диалог";

44. Общественная организация - Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА";

45. Политическая партия "Российский Объединённый Трудовой Фронт";

46. Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива";

47. Всероссийская политическая партия "Партия Возрождения Села";

48. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО";

49. Общероссийская политическая партия "РАЗВИТИЕ РОССИИ";

50. Политическая партия "Партия Возрождения России";

51. Политическая партия "Демократическая правовая Россия";

52. Политическая партия "Национальный курс";

53. Общероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ";

54. Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ";

55. Политическая партия "Спортивная партия России "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ";

56. Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу";

57. Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России";

58.Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России";

59. Политическая партия - "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными";

60. Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России";

61. Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО";

62. Политическая партия "Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)";

63. Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России".

Список предоставлен Минюстом России

в соответствии с пунктом 9 статьи 35

Федерального закона от 12.02.2002 N 67-ФЗ

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации"