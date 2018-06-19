Партиям увеличили госфинансирование по итогам выборов президента

Госдума окончательно приняла закон об увеличении финансирования партий, участвующих в выборах президента.

Инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского ранее поддержали руководители всех думских фракций. Авторы поправок предложили ввести одинаковые правила для парламентской и президентской кампаний.

Сейчас для партий, которые выдвигают своих кандидатов на президентские выборы, госфинансирование составляет 20 рублей за голос, если кандидат набрал более 3%. При этом партии, чьи списки на выборах в Госдуму преодолели тот же порог, получают в течение следующих пяти лет госфинансирование в размере 152 рублей за голос.

Стоимость голоса избирателя по итогам выборов президента РФ не изменялась с 2008 года, а по итогам думских несколько раз индексировалась, указано в пояснительной записке. В следствие принятия закона государственное финансирование партий, чьи кандидаты набрали 3% и более, поднимется с 20 рублей до 152 рублей за каждый голос.

При этом сохраняется условие, что для получения этих средств зарегистрированный от партии кандидат должен получить по результатам выборов не менее 3% голосов избирателей. Закон предусматривает повышение стоимости голоса избирателя не только на будущих выборах главы государства, но и касается выборов 2018 года, пояснил глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

В итоге двум партиям, которые выставляли кандидатов, предполагается предоставление субсидий в общем размере 1947,8 млн рублей.