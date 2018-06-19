Пекин обвинил Вашингтон в развязывании торговой войны

Устроенная Вашингтоном торговая война наносит ущерб всему миру. Об этом заявило министерство коммерции КНР, комментируя угрозы США ввести новые пошлины.

Как передает РИА Новости, американский президент Дональд Трамп поручил составить список китайских товаров на сумму 200 млрд долларов для возможного введения в их отношении дополнительных 10-процентных пошлин, если Пекин продолжит поднимать пошлины на продукцию из США.

В торговом ведомстве Китая заявили, что "развязывание торговой войны американской стороной, нарушение правил рынка не соответствуют тенденциям современного мира". Действия Соединенных Штатов "наносят ущерб интересам, народам и компаниям двух стран, причиняют ущерб интересам всего мира", отметило минкоммерции КНР.

