Первую красную карточку на ЧМ-2018 заработал игрок сборной Колумбии
На чемпионате мира по футболу-2018 в России была показана первая красная карточка. Это произошло в матче первого тура группового этапа в квартете Н между сборными Колумбии и Японии.
Антигероем стал защитник колумбийской команды Карлос Санчес, заодно установивший тем самым историческое достижение: его удаление стало вторым в списке самых ранних в истории мировых первенств. Словенский арбитр Дамир Скомина отправил Санчеса в раздевалку уже на третьей минуте встречи за то, что защитник сыграл рукой в собственной штрафной, преградив мячу путь к пустому углу ворот.
Рекорд по самому раннему удалению принадлежит уругвайцу Хосе Батисте - на ЧМ-1986 он был удален на 54-й секунде встречи.
За фол Санчеса был назначен пенальти, который уверенно реализовал Синдзи Кагава. Впрочем, даже вдесятером колумбийцы сумели прийти в себя и ближе к концу первого тайма отыгрались. Чудо-мяч со штрафного провел Хуан Кинтеро, обманув всех и пробив под игроками стенки, которые подпрыгнули в момент удара. Мяч влетел впритирку со штангой. После первого тайма счет в матче 1:1.
Первое удаление на #ЧМ2018#COLJPN pic.twitter.com/9fTO7tLvRz— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 19 июня 2018 г.
Колумбия вдесятером проиграла Японии на ЧМ 17:10
Футболисты сборной Японии обыграли команду Колумбии в матче ЧМ-2018 со счетом 2:1. Колумбийцы почти весь матч играли в меньшинстве: на 3-й минуте за игру рукой в своей штрафной прямую красную карточку получил полузащитник Карлос Санчес
Капитан "Спартака": Закрываться - это не по-глушаковски 14:39
Капитан "Спартака" Денис Глушаков не собирается закрываться ото всех после непопадания в сборную на ЧМ-2018. Он поделился с "РГ" впечатлениями от чемпионата мира, а также рассказал, за кого болеет кроме нашей сборной
На матч ЧМ-2018 в Саранск приехала японская принцесса 13:53
Японская принцесса Хисако Такамадо приехала в Саранск, где команда ее соотечественников встретится со сборной Колумбии. Это первый за 102 года визит представителей императорской семьи Японии в Россию