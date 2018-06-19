Первую красную карточку на ЧМ-2018 заработал игрок сборной Колумбии

На чемпионате мира по футболу-2018 в России была показана первая красная карточка. Это произошло в матче первого тура группового этапа в квартете Н между сборными Колумбии и Японии.

Антигероем стал защитник колумбийской команды Карлос Санчес, заодно установивший тем самым историческое достижение: его удаление стало вторым в списке самых ранних в истории мировых первенств. Словенский арбитр Дамир Скомина отправил Санчеса в раздевалку уже на третьей минуте встречи за то, что защитник сыграл рукой в собственной штрафной, преградив мячу путь к пустому углу ворот.

Рекорд по самому раннему удалению принадлежит уругвайцу Хосе Батисте - на ЧМ-1986 он был удален на 54-й секунде встречи.

За фол Санчеса был назначен пенальти, который уверенно реализовал Синдзи Кагава. Впрочем, даже вдесятером колумбийцы сумели прийти в себя и ближе к концу первого тайма отыгрались. Чудо-мяч со штрафного провел Хуан Кинтеро, обманув всех и пробив под игроками стенки, которые подпрыгнули в момент удара. Мяч влетел впритирку со штангой. После первого тайма счет в матче 1:1.