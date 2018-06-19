20 июня отмечает полувековой юбилей 3-й Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского. У этого лечебного учреждения знаменательная судьба: прославленный маршал Родион Малиновский дал ему путевку в жизнь, а премьер-министр Алексей Косыгин - великое имя.

Накануне знакового события Главное военно-медицинское управление Минобороны провело торжественное чествование юбиляров, а вместе с ними и всех медиков в погонах, поскольку событие почти совпало с Днем медицинского работника. В конце концов, все люди в белых халатах - одна семья. Праздничный вечер-концерт проходил в театре Российской армии.

Заместитель министра обороны, действительный государственный советник РФ Тимур Иванов тепло поздравил работников госпиталя с юбилеем, назвав те успехи, которые вывели 3-й ЦВКГ в число ведущих лечебных учреждений отечественной медицины.

- Но главное ваше достижение - это коллектив профессионалов, влюбленных в свое дело врачей, сестер, санитарок госпиталя, - сказал замминистра.

Какой праздник без подарков? Тимур Иванов объявил указ президента страны и вручил награды наиболее отличившимся военным медикам.

В чествовании юбиляров приняла участие Национальная ассоциация офицеров запаса "Мегапир", которую возглавляет общественный деятель, полковник запаса Александр Каньшин. "Мегапир" и Главное военно-медицинское управление по согласованию с министром обороны Сергеем Шойгу учредили ежегодную общественную награду "За выдающийся вклад в военную медицину", которую вручают уже в пятый раз. В этом году начальник Главного военно-медицинского управления государственный советник РФ Дмитрий Тришкин и представители "Мегапира" вручили престижную награду работникам ряда военных медучреждений, в том числе Александру Лищуку, начальнику кардиохирургического центра госпиталя, 50 лет стоящего на страже здоровья нашей армии.

История этого лечебного учреждения уходит корнями в далекий 1919 год, когда в разгар Гражданской войны при полевом штабе Красной армии был создан госпиталь Красного Креста на 50 коек. Они не пустовали, пациенты поступали сразу с двух фронтов: одних сразили пули, других - тиф, беспощадно косивший население.

Госпиталь принимает всех пациентов, независимо от их социального статуса и положения

Когда война откатилась от столицы, статус госпиталя поменялся. В нем открылось санаторное отделение на 300 коек и его переименовали в Московский госпиталь штаба РККА. Так начиналась история госпиталя "особого назначения" - здравницы для высшего армейского командного состава.

Соответственно назначению выстраивалась и жизнь учреждения. Здесь велась не только лечебная, но и большая культурно-просветительская работа, причем на таком уровне, которому позавидовали бы и современные лечебницы. Специальная комиссия заботилась о том, чтобы для пациентов шли концерты с участием артистов Большого, Художественного и других ведущих театров Москвы, была создана школа грамотности для санитаров и нянь, введены обязательные занятия по санитарии и уходу за больными.

А благодаря стараниям главврача Петра Мандрыки, который еще до революции работал земским врачом и обладал выдающимися способностями, госпиталь превратился в первоклассное по тому времени учреждение.

Ситуацию изменила Великая Отечественная война. Армия выросла в разы, увеличился и контингент руководящего состава Вооруженных Сил. В ходе боевых действий это не ощущалось - большинство полководцев находилось на фронтах. Но после войны, как ни надстраивали этажи и ни расширяли помещения, стало тесновато. Давали о себе знать и фронтовые раны, и застарелые болезни, особенно сердечно-сосудистые. Начальник госпиталя генерал Николай Невский, сам прошедший три войны, поставил вопрос о строительстве нового лечебно-диагностического комплекса.

Министру обороны маршалу Р. Я. Малиновскому было представлено девять проектов. Выбор пал на живописный уголок Подмосковья вблизи Красногорска. Работа закипела, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Госпитальный комплекс получился на славу и утонул в зелени - в дополнение к вековой роще высадили около тысячи молодых деревьев. 20 июня 1968 г. состоялось открытие нового комплекса, и вскоре решено было сделать его Центральным военным клиническим госпиталем. Позднее постановлением Совета Министров СССР за подписью Н. А. Косыгина госпиталю было присвоено имя Героя Социалистического Труда, действительного члена Академии наук, генерал-полковника медицинской службы А. А. Вишневского.

Судьба этого человека удивительна сама по себе, и о нем надо сказать особо. Выдающийся советский хирург и ученый Александр Александрович Вишневский - сын другого видного отечественного ученого-хирурга Александра Васильевича Вишневского. Профессия даже свела их однажды вместе: в 1947 г. Вишневского-старшего назначили директором созданного Института хирургии Академии медицинских наук, а сын стал его заместителем по научной работе. Но прежде он, будучи уже профессором, прошел всю Великую Отечественную, начав фронтовые будни даже раньше, с финской кампании, где работал армейским хирургом. А в большую войну - главный хирург Брянского, Волховского, Карельского, 1-го Дальневосточного фронтов. Что называется, "от звонка до звонка".

Вместе они поработали только год, а потом отца не стало, и сын возглавил институт, оставаясь и главным хирургом министерства обороны. Опубликовал более 300 научных работ, а масляно-бальзамическая "мазь Вишневского" с характерным запахом по сей день едва ли не лучшее средство при лечении гнойных и огнестрельных ран.

Он был частым гостем в Красногорске, следил за его становлением, консультировал больных, сам выполнял сложные операции. Его бронзово-орлиный профиль и сегодня встречает каждого входящего в фойе операционного корпуса.

Сегодня, конечно, по старым снимкам уже трудно узнать тот госпитальный комплекс, который был открыт полвека назад. Он очень изменился даже внешне, выросли новые лечебные корпуса, галереи, переходы. Сегодня это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, где на основе высоких технологий оказывают специализированную помощь и реабилитацию военнослужащим, а также членам их семей. Причем в госпитальных палатах могут соседствовать и убеленный сединами ветеран, и действующий генерал, и рядовой солдат.

Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов (справа) и руководитель Кардиохирургического центра профессор Александр Лищук в уникальной гибридной операционной. Фото: Алексей Ловен

Хотя больше все-таки офицеров - строевых и в запасе. Причина простая: молодые люди срочной службы реже страдают сердечно-сосудистыми, урологическими, глазными заболеваниями. А вот в отделениях травматологии и ортопедии, а также восстановительной пластической хирургии картина скорее обратная. Туда поступают воины с ранениями в "горячих" точках или травмами в ходе учебных занятий на технике. Уровень помощи такой, что врачам удается возвратить молодым лицам, обезображенным шрамами или ожогами, изначальный вид. Не случайно в их руки стремятся попасть и салонные модницы, поскольку разрешен прием на платной основе.

Госпиталь по ведущим параметрам соответствует требованиям мировых стандартов, стал одним из флагманов не только военной медицины, но и российского здравоохранения. Ему дают высокую оценку именитые коллеги, его пациентами были предыдущие министры обороны, начальники Генерального штаба. Профессионализм сотрудников, а также уровень оснащенности медицинской аппаратурой обеспечивают высокую конкурентоспособность госпиталя на рынке медицинских услуг.