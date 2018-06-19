Пользователи YouTube пожаловались на проблемы в работе сервиса

В работе видеохостинга Youtube в понедельник произошел сбой. О проблемах рассказали пользователи по всему миру.

"Есть сбой в Youtube от 18 июня 2018 года с 15:38 EDT (20:38 по московскому времнеи)", - сообщил портал Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

По его данным, 59 процентов пользователей Youtube жалуются на проблемы с просмотром видеороликов, 30 процентов - на отсутствие доступа к сайту, 10 процентов испытывают трудности с авторизацией. Больше всего жалоб поступило из США, европейской части РФ и ряда стран Европы, передает РИА Новости.

В настоящему времени нарушения в работе YouTube уже удалось устранить. Об этом говорится в официальном аккаунте сервиса в Twitter.