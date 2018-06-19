У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Windows 10 атаковал неуловимый вирус

19.06.2018,  
17:11
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Эксперты из компании Bitdefender обнаружили вредоносное приложение под названием Zacinlo, Его опасная особенность заключается в способности манипулировать системой и установленными в ней антивирусами так, чтобы они не обращали внимания на деятельность вируса, сообщает ZDNet.

По словам специалистов, вирус появился еще в 2012 году, однако его активность резко повысилась в конце 2017 года.

Это легендарное приложение вышло для Windows 10

Zacinlo распространяется под видом бесплатного VPN-сервиса. После инфицирования компьютера он начинает демонстрировать на сайтах, которые посещает пользователь, различные рекламные объявления, а также тайно кликать по ним, имитируя пользовательские клики. Вирус работает со всеми популярными браузерами - Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera и Safari.

Обнаружить Zacinlo можно, только просканировав компьютер антивирусом в безопасном режиме.

безопасность
18 вещей, которые Facebook знает о вас, а вы и не в курсе 14.06.2018
Мосгорсуд признал законным решение о блокировке Telegram 14.06.2018
Windows
Сидите на Windows XP? Готовьтесь к проблемам с 1 января 13.06.2018
Обновление Windows "убило" множество компьютеров 25.05.2018
вирусы
Популярное приложение оказалось очень опасным. Удалите его скорее 06.06.2018
Украину атаковал опаснейший компьютерный вирус 23.05.2018