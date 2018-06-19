Эксперты из компании Bitdefender обнаружили вредоносное приложение под названием Zacinlo, Его опасная особенность заключается в способности манипулировать системой и установленными в ней антивирусами так, чтобы они не обращали внимания на деятельность вируса, сообщает ZDNet.

По словам специалистов, вирус появился еще в 2012 году, однако его активность резко повысилась в конце 2017 года.

Zacinlo распространяется под видом бесплатного VPN-сервиса. После инфицирования компьютера он начинает демонстрировать на сайтах, которые посещает пользователь, различные рекламные объявления, а также тайно кликать по ним, имитируя пользовательские клики. Вирус работает со всеми популярными браузерами - Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera и Safari.

Обнаружить Zacinlo можно, только просканировав компьютер антивирусом в безопасном режиме.