После землетрясения в Японии произошло 26 афтершоков

За сутки в японской префектуре Осака произошло 26 афтершоков. Из них четыре - толчки в четыре балла по принятой в Японии семибалльной шкале.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой местных метеорологов, повторные толчки могут регистрироваться в этом районе в течение недели. Наиболее сильные вероятны в первые два-три дня.

Напомним, в понедельник утром на севере префектуры Осака произошло землетрясение магнитудой 6,1. В некоторых районах сила толчков доходила до шести баллов по японской семибальной шкале. Потверждена гибель четырех человек, еще 360 пострадали.

В Кумамото в 2016 году основной ущерб и наибольшее число жертв повлекло за собой второе землетрясение. Оно почти не уступало по силе первому (14 апреля - семь баллов по японской шкале, 16 апреля - шесть с плюсом).