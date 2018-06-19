Посольство РФ: У США нет морального права требовать кого-то освободить

У Вашингтона нет морального права требовать от Москвы освобождения подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с законодательством РФ за тяжкие преступления. Об этом говорится в заявлении посольства России в США. Так дипмиссия отреагировала на утверждения госдепа о том, что российские власти якобы содержат под стражей политзаключенных.

"Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет, - цитирует ТАСС сообщение дипломатов. - Тем более когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах".

Посольство потребовало вернуть неправомерно осужденных россиян на родину. "В первую очередь К. В. Ярошенко и В. А. Бута! Необходимое правовое основание для этого есть - положения Конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц", - указали в дипмиссии.

