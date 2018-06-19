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Рубрика: Власть

Посольство РФ: У США нет права требовать освобождения заключенных

Текст: Константин Волков
Посольство РФ в США обнародовало заявление, в котором заявило, что "никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет".

Речь идет о ранее сделанных Госдепом США и его официальным представителем Хизер Науэрт призывах освободить находящихся в заключении в России представителей правозащитных организаций и оппозиции.

"Мы отвергаем любые попытки вмешательства в наши внутренние дела", - подчеркивается в заявлении, которое опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Также в заявлении объясняется позиция российской стороны относительно требований США.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Перечисленные фигуранты осуждены в том числе за терроризм, - говорится в документе. - Разве могут быть оправдания террористической деятельности? Разве на территории США это допускается? Не могут быть террористы "плохими" в США и "хорошими" - в России. Так мы никогда не победим терроризм. Стремление создать "островок безопасности" в своей стране за счет других государств - бессмысленная затея. Мы знаем об ужасных терактах в Америке и всегда решительно их осуждали. Почему же Вашингтон сейчас не поддерживает наши усилия в борьбе с терроризмом?".

Также в заявлении подчеркнуто, что "борьба за свободу совести, вероисповедания, демократические ценности - отлично отработанная пропагандистская стратегия Вашингтона, когда надо оправдать структуры, признанные в других странах экстремистскими, занимающимися незаконным предпринимательством, возбуждением ненависти, вражды и организацией экстремистских сообществ".

В этой связи посольство РФ отмечает, что у американской стороны нет никаких прав требовать кого-то освободить, "тем более когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах".

В связи с этим российская сторона, говорится в заявлении, настаивает "на возвращении неправомерно осужденных, зачастую по приговорам, вынесенным на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов, российских граждан на Родину. В первую очередь К. В. Ярошенко и В. А. Бута! Необходимое правовое основание для этого есть - положения Конвенции Совета Европы 1983 г. о передаче осужденных лиц".

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