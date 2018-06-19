Правительство Великобритании запретит снимать под юбками

Правительство Великобритании еще до летних каникул в июле внесет в парламент законодательное предложение о запрещении снимать под юбками женщин. За незаконные действия без разрешения дамы, которые вошли в обиход под названием "Upskirting", предлагается ввести уголовное наказание в виде двух лет лишения свободы, сообщает журнал Time.

"Фотографирование под юбками означает нарушение приватной сферы, "унижает и разрушает" частную жизнь жертвы", - написала премьер-министр Тереза Мэй в Twitter. Ранее в социальных сетях кампанию против "Upskirting" провела блогер Джина Мартин. На музыкальном фестивале молодой человек неожиданно обнял ее и сделал внизу фото с помощью смартфона. По признанию активистки, она "почувствовала себя крайне разочарованной и униженной". Однако полиция отказалась наказать обидчика, расценив происшествие как незначительное нарушение нравов.

На предварительных слушаниях в нижней палате парламента Великобритании, который инициировали женщины-парламентарии, против уголовного преследования за фотографирование под юбками выступил 71-летний депутат Консервативной партии сэр Кристофер Хоуп. Но скоро он пожалел о том, что не захотел принять доводы дам и вступил с ними в противоборство. На электронную почту законодателя посыпались послания британок со снимками нижнего белья под одеждой.

Практика "Upskirting" не является преступлением в США на федеральном уровне, однако законодатели штата Массачусетс объявили ее вне закона в 2014 году. В апреле текущего года суд в Калифорнии присудил фигуранту выплатить 6,4 миллиона долларов за моральный ущерб своей бывшей девушке, фото которой в обнаженном виде он выложил в интернете.



