Премьер Испании поддержал идею убрать диктатора Франко из пантеона

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что поддерживает идею убрать из базилики в Долине Павших останки диктатора Франсиско Франко, чтобы перезахоронить их в обычной могиле.

Как заявил Санчес в интервью испанскому телеканалу TVE, "Испания не может позволить себе символы, разделяющие народ".

Он отметил, что в 2017 году парламент страны принял резолюцию, в которой сказано о необходимости эксгумировать останки Франко и передать их родственникам. А Долина Павших - созданный при Франко мемориал - должна стать памятником жертвам фашизма, подчеркнул премьер.

Закон об исторической памяти, предлагающий избавиться от символов эпохи Франко, был принят в Испании в 2007 году по инициативе Социалистической рабочей партии.

Как заявил ранее мэр Вальядолида Оскар Пуэнтэ, эксгумация останков диктатора должна быть проведена в кратчайшие сроки.

Долина Павших сегодня остается местом сбора испанских крайне правых, которые устраивают там торжественные митинги, в частности в день смерти Франко, который скончался 20 ноября 1975 года.