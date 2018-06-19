Премьер Испании решил убрать останки диктатора Франко из его мавзолея

Новое испанское социалистическое правительство твердо намерено убрать останки диктатора Франсиско Франко из мавзолея под Мадридом, чтобы сделать его местом "примирения".

"У нас еще нет конкретной даты, но правительство это непременно сделает", - сказал социалистический премьер-министр Педро Санчес в своем первом телевизионном интервью с момента вступления в должность 2 июня.

"Если мы проигнорируем неудобное прошлое, мы не сможем построить комфортное будущее", - подчеркнул Санчес.

Он напомнил, что в прошлом году в парламент был внесен законопроект об эксгумации останков диктатора, которые будут переданы его семье, и преобразование мавзолея "Валле-де-лос-Кайдос" ("Долины тех, кто упал") в "мемориал жертв фашизма". В тексте резолюции также упоминается создание "комиссии по установлению истины" и аннулирование судебных решений, принятых во время диктатуры по политическим соображениям.

"Испания не может позволить себе иметь символы, которые разделяют граждан страны", - добавил глава правительства, заявив, что то, что было бы невообразимо в Германии и Италии, "которые также испытали фашистские диктатуры", по-прежнему существует в Испании.

Цель состоит в том, чтобы превратить мавзолей "в место примирения, а не извинения диктатуры", - сказал в свою очередь представитель Социалистической партии Оскар Пуэнте.

Франциско Франко был главой испанского государства с 1939 по 1975 годы. По данным историков, во время его правления жертвами диктаторского режима стали не менее 150 тысяч человек.

"Валле-де-лос-Кайдос" - это монументальный комплекс, посвященный гражданской войне в Испании 1936-1939 годов. Он был построен в период между 1941 и 1959 годами в основном силами заключенных в 50 километрах к востоку от Мадрида.

Франко похоронен возле алтаря базилики, увенчанной каменным крестом высотой 150 метров. Его усыпанный цветами гроб находится рядом с могилой основателя фашистской партии "Ла Фаланж" Хосе Антонио Примо де Ривера, напоминает AFP.