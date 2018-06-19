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19.06.2018 03:37
Рубрика: В мире

Премьер Испании решил убрать останки диктатора Франко из его мавзолея

Текст: Андрей Васильев

Новое испанское социалистическое правительство твердо намерено убрать останки диктатора Франсиско Франко из мавзолея под Мадридом, чтобы сделать его местом "примирения".

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"У нас еще нет конкретной даты, но правительство это непременно сделает", - сказал социалистический премьер-министр Педро Санчес в своем первом телевизионном интервью с момента вступления в должность 2 июня.

"Если мы проигнорируем неудобное прошлое, мы не сможем построить комфортное будущее", - подчеркнул Санчес.

Он напомнил, что в прошлом году в парламент был внесен законопроект об эксгумации останков диктатора, которые будут переданы его семье, и преобразование мавзолея "Валле-де-лос-Кайдос" ("Долины тех, кто упал") в "мемориал жертв фашизма". В тексте резолюции также упоминается создание "комиссии по установлению истины" и аннулирование судебных решений, принятых во время диктатуры по политическим соображениям.

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"Испания не может позволить себе иметь символы, которые разделяют граждан страны", - добавил глава правительства, заявив, что то, что было бы невообразимо в Германии и Италии, "которые также испытали фашистские диктатуры", по-прежнему существует в Испании.

Цель состоит в том, чтобы превратить мавзолей "в место примирения, а не извинения диктатуры", - сказал в свою очередь представитель Социалистической партии Оскар Пуэнте.

Франциско Франко был главой испанского государства с 1939 по 1975 годы. По данным историков, во время его правления жертвами диктаторского режима стали не менее 150 тысяч человек.

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"Валле-де-лос-Кайдос" - это монументальный комплекс, посвященный гражданской войне в Испании 1936-1939 годов. Он был построен в период между 1941 и 1959 годами в основном силами заключенных в 50 километрах к востоку от Мадрида.

Франко похоронен возле алтаря базилики, увенчанной каменным крестом высотой 150 метров. Его усыпанный цветами гроб находится рядом с могилой основателя фашистской партии "Ла Фаланж" Хосе Антонио Примо де Ривера, напоминает AFP.

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