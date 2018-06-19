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19.06.2018 12:30
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о повышении госпошлины за выдачу загранпаспорта

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем и других документов нового поколения.

Загранпаспорт взрослого дорожает до 5 тысяч с 3,5 тысяч рублей. За документ ребенка в возрасте до 14 лет государству придется отдать 2,5 тысяч вместо 1,5 тысяч рублей.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Закон также устанавливает госпошлину за госрегистрацию транспортных средств и иные регистрационные действия при выдаче пластикового свидетельства. Это 1,5 тысяч рублей вместо 800. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения в пластике устанавливается в размере 3 тысяч рублей.

Аналогичные пошлины будут действовать в случае получения таких документов взамен утраченных или пришедших в негодность.

Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

В МВД ранее объясняли, что увеличение госпошлин потребовалось в связи с дороговизной внедрения новых технологий. Ведь постоянно растут траты бюджета на изготовление документов.

"Старый образец" пока будет не дорожает, при этом документы нового образца можно будет получить со скидкой. При оплате госпошлин за оформление загранпаспорта и водительских прав через портал госуслуг будет действовать скидка в размере 30%.

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