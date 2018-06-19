Пушков ответил Кравчуку на слова о возврате Крыма Украине

Украине следовало самой отказаться от Крыма в 1991 году, а не ждать, что Россия откажется от него сейчас. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, прокомментировав высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука.

"Кравчук размечтался. На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной", - написал Пушков в своем Twitter.

Ранее Кравчук высказался, что Россия может по доброй воле отказаться от Крыма, поскольку якобы не справится с расходами по его содержанию.