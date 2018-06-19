Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске

Президенты России и Беларуси перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства провели отдельную встречу в каминном зале Дворца независимости в Минске.

"Спасибо за труд организовать в этот раз нашу встречу в Минске", - поблагодарил Владимир Путин. "Я знаю, что очень много вопросов проработано, прежде всего на уровне правительств, ведомств. Коллеги продвинулись в значительной степени в решении вопросов, которые до сих пор еще оставались нерешенными, - сказал он. - Если что-то осталось нерешенным, мы постараемся сейчас в этом составе обсудить".

"Несмотря на непростые в ожидании времена, тем не менее служба есть служба", - заявил Лукашенко. "Хорошая увертюра к началу питерских баталий, - улыбнулся он, намекая на матч России с Египтом. - Будем надеяться, что все пройдет так, как российская сторона желает, и мы вас поддерживаем в этом плане".

"Готовы к проведению заседания высшего Госсовета", - объявил белорусский лидер. "Вопросы согласованы... Три основных предлагается обсудить, остальные принять без обсуждения", - сообщил он. "Традиционно, как у нас принято, накануне заседания Высшего госсовета мы в узком составе доизучаем вопросы, которые остались, которые сейчас обсуждаются и по которым придется принимать впредь решения... Думаю, плодотворная будет встреча и мы снимем все вопросы, которые, возможно, не были решены на заседании союзного Совмина", - заключил Лукашенко.

Напомним, высший орган Союзного государства рассмотрит итоги торгово-экономического сотрудничества за год, отчет Совета министров об исполнении бюджета за 2016 год, программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы. В планах рассмотреть и проект военной доктрины Союзного государства, а также присуждение премий в области литературы и искусства на 2017-2018 годы, учреждение премии в области науки и техники.

В переговорах принимают участие премьер-министры двух стран, первые вице-премьеры, главы МИД, а также другие чиновники. С российской стороны также - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, посол в Беларуси Александр Суриков, глава Минпромторга Денис Мантуров. Присутствовует и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Перед встречей лидеры сфотографировались вместе с премьер-министрами двух стран Дмитрием Медведевым и Андреем Кобяковым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Михаилом Мясниковичем и председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко.

Напомним, заседание совета министров Союзного государства России и Беларуси прошло 13 июня в Москве.