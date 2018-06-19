Путин заявил о важности белорусского маршрута экспорта газа из РФ в Европу

В Минске прошло заседание Высшего Госсовета Союзного государства. На повестке было 9 вопросов. Президент России назвал цель в 50 млрд долларов для товарооборота Союзного государства и подчеркнул важность белорусского маршрута экспорта российского газа в Европу.

Владимир Путин вновь подчеркнул заинтересованность России в наращивании политической и экономической интеграции с Беларусью. "Расширения и диверсификации требует взаимная торговля", - обозначил он. В прошлом году товарооборот увеличился до 32,4 млрд долларов (на четверть), в этом рост продолжился. "По силам выйти на уровень 50 млрд", - заявил президент РФ. "Важно последовательно улучшать деловой и инвестиционный климат, проводить согласованную финансовую и налоговую политику", - заметил он.

"Мы готовы предпринять дополнительные шаги к наращиванию промышленной кооперации", - продолжил российский лидер. Также он отметил хорошие возможности в сфере энергетики. В конце следующего года планируется запуск первого энергоблока белорусской АЭС, а в 2020 году - второго. Объем российских вложений составит 10 млрд долларов.

Путин также сказал про маршрут экспорта российского газа в Европу через Беларусь: "Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности газа, в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение". Кроме того, российский президент упомянул о работах по модернизации газотранспортной системы: около 2,5 млрд долларов Россия инвестирует в обновление белорусского участка газопровода "Ямал-Европа" до 2020 года. И свыше 1 млрд долларов - в возведение дополнительных подземных хранилищ газа.

Еще президент России заявил, что нужно вместе поспособствовать выпуску наукоемкой продукции. Так, учреждается премия Союзного государства в области науки и техники.

Ключевое направление в деятельности Союзного государства - выработка общих подходов к международной повестке. Одним из важнейших вопросов повестки стало утверждение программы внешней политики.

"В 2017 году мы преодолели процесс снижения товарооборота и вышли на рост, - согласился Александр Лукашенко. - Важно закрепить положительные тенденции, в том числе за счет устранения взаимных барьеров, изъятий...". Он раскритиковал ситуацию, когда решение вопросов переводится из одного формата в другой, например, на площадку ЕврАзЭС. "Нам не следует этого делать, - считает он. - Если какие-то проблемы мешают нашим отношениям, надо решать их здесь и сейчас". А не вмешивать другие страны.

"Неделю назад я отдал распоряжение правительству, чтобы ни одни переговоры не проходили без участия госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, - также сообщил Лукашенко. - Наши спорные вопросы, неплохо, если будут переноситься на уровень постоянного комитета и там обсуждаться. Нам меньше будет работы".

"Особая тема в союзном строительстве, - считает белорусский президент, - защита интересов наших граждан". Здесь удалось продвинуться дальше любого интеграционного проекта, констатировал он. "Есть вопросы по порядку пересечения границы", - сказал Лукашенко. Во время чемпионата мира по футболу Белоруссия с пониманием отнеслась к позиции России о применении элементов пограничного контроля. "Но оставшиеся вопросы по пересечению границы нам надо урегулировать", - заключил он.

Один из ключевых пунктов повестки - приоритетные направления и задачи Союзного государств на пять лет. "Только совместными усилиями мы сможем преодолеть вызовы, которые диктует нам международная ситуация", - заключил Лукашенко.