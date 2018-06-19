Рапота: Количество союзных научно-технических программ планируется увеличить

Одним из ключевых вопросов Союзного государства Григорий Рапота считает "научно-техническое взаимодействие между Республикой Беларусь и Российской Федерацией". Государственный секретарь Союзного государства дал понять, что количество проектов в этом сегменте сотрудничества будет постоянно возрастать. Об этом Рапота сообщил накануне на заседании 54-й сессии Парламентского собрания Союза обеих стран, которое состоялось в Бресте, передает БЕЛТА.

На заседании обсуждались основные направления формирования и функционирования единого научно-технологического пространства Союзного государства. Уже "утверждено восемь научно-технических программ. И мы будем наращивать их количество, у нас есть еще резервы", - подчеркнул сказал Григорий Рапота.

Он отметил в этой связи, что с 2019 года планируется вручать премию Союзного государства в сфере науки и техники. По мнению председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина, объединение усилий ученых и организаций будет способствовать производству новых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Речь идет о сфере информационных и телекоммуникационных технологий, биомедицины, нанотехнологий, ядерной энергетики и космоса. "Определены общие приоритеты, на которых мы должны сконцентрировать работу. При этом особое внимание необходимо уделить формированию перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов, исходя из условий их практической реализации", - подчеркнул Шумилин.

В 2017 году белорусские и российские ученые выполняли восемь научно-технических программ Союзного государства, в том числе три новые - "Спинальные системы", "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства", "ДНК идентификация". В стадии согласования находится ряд новых программ в области высоких технологий. Среди них - разработка и внедрение в производство мобильных оптиковолоконных локаторов, технологий высокопродуктивного сельского хозяйства и ориентированной на повышение здоровья граждан пищевой промышленности.

В центре внимания участников заседания были также вопросы сближения законодательства Союзного государства по обеспечению равных прав гражданам и субъектам хозяйствования. Впервые в заседании сессии приняли участие члены сформированной накануне Молодежной палаты Парламентского собрания.

