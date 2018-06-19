Наращивать товарооборот, сделать активнее студенческие обмены и наладить трудоустройство мигрантов из Сербии в России - такие задачи назвали участники фестиваля-форума "Сербские дни в Черноземье" для дальнейшего сближения двух дружественных государств и близких по менталитету народов. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, сделать все это сложно. Эксперты рассказали почему.

Стоит сразу отметить, что Белгород был выбран местом проведения очередного фестиваля совсем не по причине созвучия с названием сербской столицы. Дело в том, что здесь формируется круг сербофилов и знатоков культуры и истории этой страны, а сам областной центр давно стал побратимом сербского города Ниша, куда стремятся съездить хотя бы на несколько дней многие белгородцы. И хотя культурные связи между Белгородом и сербскими городами крепнут, экономическое сотрудничество оставляет желать лучшего.

Заместитель белгородского губернатора Ольга Павлова заявила, что товарооборот региона с республикой не может не тревожить.

- В минувшем году внешнеторговый оборот составил 81 процент от показателя 2016 года, - сообщила она. - Получается, что импорт увеличивается - объем вырос почти в 2,5 раза, а экспорт упал вдвое, и это нас тревожит. Мы поставляем в Сербию руду и другие полезные ископаемые (они составляют 40 процентов экспорта), механическое оборудование, а также жиры и масла, мясо и мясопродукты.

В целом объем экспорта в Сербию значительно меньше, чем в другие европейские страны. Такая ситуация, естественно, не устраивает ни одну, ни другую стороны, ведь, как признали сами сербы, - потенциал есть.

Чрезвычайный и полномочный посол Сербии в России Славенко Терзич, комментируя ситуацию с торговлей между двумя государствами, тоже отметил, что товарооборот мог бы быть больше.

- У нас есть соглашение о свободной торговле, и Сербия экспортирует товары в объеме, близком к миллиарду долларов, - отметил он. - Но этот показатель может достигать четырех-пяти миллиардов. Какие существуют барьеры? Можно сказать, что их немного: и прежде всего это географическое положение наших государств. Кроме того, есть проблема нехватки сербских продуктов - для экспорта.

Предложение упростить режим пребывания трудовых мигрантов из дружественной страны Сербия направила России несколько лет назад

При этом, представители российских торговых сетей, с которыми недавно прошла встреча, выразили свою готовность принять сербские товары и посмотреть, насколько востребованными они окажутся у российских покупателей. В самой же Сербии тоже рады продукции из РФ.

Помимо торговли, пользу экономике обеих стран, по мнению экспертов, принесли бы трудовые ресурсы. Так, сербские специалисты с радостью поехали бы трудиться в Россию, если бы здесь ввели особый режим миграции. Президент общества русско-сербско-черногорской дружбы "Славянский мост" Любомир Радинович сообщил, что в маленькой Сербии проблема безработицы очень актуальна, и российские показатели, которые здесь все время стараются снизить, там назвали бы позитивными.

- Схема для такого вида трудовой миграции уже есть, - считает Радинович. - Ведь в Россию приезжают рабочие из стран ближнего зарубежья.

Славенко Терзич, в свою очередь, акцентировал внимание на формулировке "страны ближнего зарубежья": мол, хорошо сказано, ведь различий в ментальности сербов и русских очень мало. Поэтому ноту с предложением упростить режим пребывания трудовых мигрантов из дружественной страны от Сербии направили России еще несколько лет назад, диалог на эту тему продолжается до сих пор, и пока его результат нельзя предугадать.

Более того, для безвизового пребывания сербов в России тоже просят увеличить срок: не до 30 дней, как сейчас, а до трех месяцев. Это упростило бы жизнь многим соотечественникам Терзича, которые ездят в Россию, в том числе и в рамках культурного обмена.

- На самом деле, проблем с работой, образованием, обучением у нас очень много, - признает один из организаторов "Сербских дней" Александр Лакетич. Он учится в магистратуре белгородского вуза, женат на гражданке России и проблемы видит не в общении или сотрудничестве с россиянами, а в особенностях законодательства двух стран. Александр даже на российское гражданство претендовать не может, не отказавшись от сербского, а его супруга имеет право на два паспорта.

Эксперты обращают внимание, что даже когда необходимые документы подписаны на уровне двух государств, это не означает, что в регионах строить экономические отношения становится проще. Так, есть сложности с "двойными" дипломами, хотя такого рода студенческие обмены могли бы как раз и улучшить ситуацию с трудовой миграцией. Но если в России сербские студенты устраиваются быстро и хорошо, то волокита и бюрократия в другой стране может растянуть на месяцы даже простую на первый взгляд процедуру выдачи согласия на обучение.

Славенко Терзич отметил, что с этими сложностями знаком и уже обсудил их с министром образования. Между тем ректор Белгородского технологического университета Сергей Глаголев добавил: сделать все возможное для того, чтобы процесс студенческого обмена стал более быстрым и комфортным, могут и сами вузы.

- Мы должны совместить свои учебные программы с вузами-партнерами, - заметил ректор. - Однако результат этих усилий мы сможем увидеть только после четырех-пяти лет с того момента, как студенты поступят на первый курс.

Участники форума пришли к выводу, что молодому поколению нужно просто внимательнее изучать язык и культуру обеих стран. Так, в тех же учебных заведениях очень мало времени посвящают истории Сербии и России, а нехватка переведенной на сербский язык литературы ощущается очень остро.

Руководитель Института сербского языка и коммуникаций Виктория Ряпухина отмечает, что даже "простота" сербского языка для русскоговорящего человека - это в какой-то степени иллюзия.

- В обыденной речи мы легко понимаем друг друга, но, когда доходит до деловых переговоров или переписки, все становится сложнее, - подчеркивает она.

Если начать с этого - показать близость двух народов - то и экономика будет развиваться иначе.