Стоит сразу отметить, что Белгород был выбран местом проведения очередного фестиваля совсем не по причине созвучия с названием сербской столицы. Дело в том, что здесь формируется круг сербофилов и знатоков культуры и истории этой страны, а сам областной центр давно стал побратимом сербского города Ниша, куда стремятся съездить хотя бы на несколько дней многие белгородцы. И хотя культурные связи между Белгородом и сербскими городами крепнут, экономическое сотрудничество оставляет желать лучшего.
Заместитель белгородского губернатора Ольга Павлова заявила, что товарооборот региона с республикой не может не тревожить.
- В минувшем году внешнеторговый оборот составил 81 процент от показателя 2016 года, - сообщила она. - Получается, что импорт увеличивается - объем вырос почти в 2,5 раза, а экспорт упал вдвое, и это нас тревожит. Мы поставляем в Сербию руду и другие полезные ископаемые (они составляют 40 процентов экспорта), механическое оборудование, а также жиры и масла, мясо и мясопродукты.
В целом объем экспорта в Сербию значительно меньше, чем в другие европейские страны. Такая ситуация, естественно, не устраивает ни одну, ни другую стороны, ведь, как признали сами сербы, - потенциал есть.
Чрезвычайный и полномочный посол Сербии в России Славенко Терзич, комментируя ситуацию с торговлей между двумя государствами, тоже отметил, что товарооборот мог бы быть больше.
- У нас есть соглашение о свободной торговле, и Сербия экспортирует товары в объеме, близком к миллиарду долларов, - отметил он. - Но этот показатель может достигать четырех-пяти миллиардов. Какие существуют барьеры? Можно сказать, что их немного: и прежде всего это географическое положение наших государств. Кроме того, есть проблема нехватки сербских продуктов - для экспорта.
При этом, представители российских торговых сетей, с которыми недавно прошла встреча, выразили свою готовность принять сербские товары и посмотреть, насколько востребованными они окажутся у российских покупателей. В самой же Сербии тоже рады продукции из РФ.
Помимо торговли, пользу экономике обеих стран, по мнению экспертов, принесли бы трудовые ресурсы. Так, сербские специалисты с радостью поехали бы трудиться в Россию, если бы здесь ввели особый режим миграции. Президент общества русско-сербско-черногорской дружбы "Славянский мост" Любомир Радинович сообщил, что в маленькой Сербии проблема безработицы очень актуальна, и российские показатели, которые здесь все время стараются снизить, там назвали бы позитивными.
- Схема для такого вида трудовой миграции уже есть, - считает Радинович. - Ведь в Россию приезжают рабочие из стран ближнего зарубежья.
Славенко Терзич, в свою очередь, акцентировал внимание на формулировке "страны ближнего зарубежья": мол, хорошо сказано, ведь различий в ментальности сербов и русских очень мало. Поэтому ноту с предложением упростить режим пребывания трудовых мигрантов из дружественной страны от Сербии направили России еще несколько лет назад, диалог на эту тему продолжается до сих пор, и пока его результат нельзя предугадать.
Более того, для безвизового пребывания сербов в России тоже просят увеличить срок: не до 30 дней, как сейчас, а до трех месяцев. Это упростило бы жизнь многим соотечественникам Терзича, которые ездят в Россию, в том числе и в рамках культурного обмена.
- На самом деле, проблем с работой, образованием, обучением у нас очень много, - признает один из организаторов "Сербских дней" Александр Лакетич. Он учится в магистратуре белгородского вуза, женат на гражданке России и проблемы видит не в общении или сотрудничестве с россиянами, а в особенностях законодательства двух стран. Александр даже на российское гражданство претендовать не может, не отказавшись от сербского, а его супруга имеет право на два паспорта.
Эксперты обращают внимание, что даже когда необходимые документы подписаны на уровне двух государств, это не означает, что в регионах строить экономические отношения становится проще. Так, есть сложности с "двойными" дипломами, хотя такого рода студенческие обмены могли бы как раз и улучшить ситуацию с трудовой миграцией. Но если в России сербские студенты устраиваются быстро и хорошо, то волокита и бюрократия в другой стране может растянуть на месяцы даже простую на первый взгляд процедуру выдачи согласия на обучение.
Славенко Терзич отметил, что с этими сложностями знаком и уже обсудил их с министром образования. Между тем ректор Белгородского технологического университета Сергей Глаголев добавил: сделать все возможное для того, чтобы процесс студенческого обмена стал более быстрым и комфортным, могут и сами вузы.
- Мы должны совместить свои учебные программы с вузами-партнерами, - заметил ректор. - Однако результат этих усилий мы сможем увидеть только после четырех-пяти лет с того момента, как студенты поступят на первый курс.
Участники форума пришли к выводу, что молодому поколению нужно просто внимательнее изучать язык и культуру обеих стран. Так, в тех же учебных заведениях очень мало времени посвящают истории Сербии и России, а нехватка переведенной на сербский язык литературы ощущается очень остро.
Руководитель Института сербского языка и коммуникаций Виктория Ряпухина отмечает, что даже "простота" сербского языка для русскоговорящего человека - это в какой-то степени иллюзия.
- В обыденной речи мы легко понимаем друг друга, но, когда доходит до деловых переговоров или переписки, все становится сложнее, - подчеркивает она.
Если начать с этого - показать близость двух народов - то и экономика будет развиваться иначе.