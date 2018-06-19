Убрать нельзя оставить
Когда на федеральном уровне заговорили о зависимости поддержки регионов от количества предоставляемых бизнесу областных налоговых льгот, в Белгородской области начали пересматривать законодательство в этой части. В итоге в нынешнем году стоимость налоговых преференций для бизнеса составила лишь 180 миллионов рублей.
Однако ничто не стоит на месте, и развивающейся экономике нужны стимулы. Отраслевые приоритеты сменились, а потребность бизнеса в поддержке осталась. Впрочем, как отмечают чиновники, эта помощь - не столько конкретному топ-менеджеру завода, сколько тем людям, которые там работают. Заработная плата напрямую зависит от "самочувствия" предприятия, и если оно оставляет желать лучшего, высоких доходов работникам не ждать. Но это - лишь одна сторона ситуации. Как показала практика прошлых лет, обилие налоговых льгот еще не гарантирует, что ими воспользуются, а если и воспользуются - просчитать эффект сложно. Отменяя преференции, в облдуме подчеркнули, что некоторыми пользовались единицы, а потом и вовсе перестали обращаться. Поэтому теперь льготы становятся более адресными.
Так, недавно белгородские депутаты одобрили налоговые преференции для приоритетных отраслей. Среди них - фармация, производство кормов и добавок к ним и еще почти полтора десятка видов уникальной для России продукции. Предприниматели, чтобы воспользоваться таким правом, должны заключить с правительством региона специнвестконтракты. Тогда можно заплатить налог на имущество по льготной ставке в полпроцента, который будет расти с каждым годом на эту же величину.
Заместитель главы региона Олег Абрамов уверен, что эти льготы будут востребованы: уже есть претенденты. Важно, что это дорогостоящие проекты, которые в будущем "окупятся" налоговыми поступлениями. Ранее "нулевую" ставку получили резиденты промпарков.
Примечательно, что региональные власти идут на льготы с налогом на прибыль, понижая ставку на несколько процентов в той части, которая зачисляется в облбюджет. Предприятиям из списка приоритетных отраслей ее снизили до 14 процентов, а еще раньше - утвердили для резидентов индустриальных парков, уменьшив ставку до 12,5 процента. И хотя это компании, которые крепко стоят на ногах, они все равно нуждаются в поддержке. Председатель профильного комитета Курской области Сергей Шаталов привел в пример Михайловский ГОК, который стремительно развивается в последние годы.
- Пока он не может получить поддержку от области, - сообщил Шаталов. - Но мы прикладываем усилия, чтобы облдума приняла поправки в законодательство.
По его словам, любое производство - прежде всего рабочие места. А в городе, где подобные ГОКу предприятия становятся градообразующими, даже небольшие преференции не лишние.
"Они идут вперед"
Впрочем, налоговые льготы, как считают эксперты, никогда не станут гарантией притока инвесторов и тем более их успешности. Именно поэтому белгородские власти намерены запустить механизм налоговых расходов: это своеобразный налоговый вычет уплаченных в бюджет средств, который будет расходоваться предприятием на определенные цели. Когда такую инициативу внесут - станут известны подробности, пока же ясно одно: власти все пристальнее следят за каждым рублем.
Промышленники, в свою очередь, смелее берут кредиты: по данным белгородского отделения Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО, только январе - марте нынешнего года юрлица и индивидуальные предприниматели региона получили 58,8 миллиарда рублей кредитов, что на 56 процентов выше, чем годом ранее.
При этом примечательно, что за деньгами пришли отнюдь не торговцы: основная доля заемных средств была выдана обрабатывающим предприятиям, и их кредитование выросло в несколько раз. Так, если в прошлом году промпредприятия получили 9,2 миллиарда рублей в первом квартале, то в нынешнем - 31,3 миллиарда. Более чем на треть увеличился объем займов производителям стройматериалов. Однако эти займы не всем доступны. Поэтому бизнес ищет другие пути финансирования. В этой связи чиновники делают акцент на региональных фондах поддержки промышленности. Это структуры, аналогичные федеральному фонду, но "планка" для инвестпроектов здесь ниже.
Предприниматели, в свою очередь, призывают объединяться. Представитель ассоциации кластеров и технопарков Леонид Данилов отмечает, что меры поддержки кластеров достаточно разнообразны. Помимо удовлетворенного стремления бизнеса получить от государства хоть что-то, кластер дает еще ряд преимуществ.
- Совокупность кооперационных связей - а это, как правило, не менее десяти предприятий - дает возможность объединить поставщиков комплектующих, производителей продукции и ее потребителей, - поясняет он. - Почему на федеральном уровне появились меры поддержки? Потому что предприятия, которые выпускают востребованную продукцию, как правило, берут комплектующие за рубежом, и никакого импортозамещения не получается. А при поддержке производители комплектующих будут свои. И хотя в постперестроечное время значительная часть таких производителей была утеряна, да и компетентных кадров почти нет, потенциал огромен. И поддерживая такие проекты, мы оставляем в регионе и деньги, и налоговую базу. У самих же участников кластеров есть больше возможностей управлять всей цепочкой - от производства комплектующих до распространения продукции. Субсидирование до 50 процентов затрат участников кластеров на создание продукции импортозамещения - это серьезно. Неделю назад было предложено более 20 таких проектов. Уже 30 кластеров, включенных в реестр минпромторга, используют этот механизм.
По его словам, финансирование кластеров планируют увеличить: в будущем к импортозамещающим добавятся экспортно ориентированные производства. Зачем это нужно правительству? Дело в том, что кластер, который показывает хотя бы первые успехи, - будет, как магнит, притягивать новых инвесторов, если не тех, кто непосредственно включится в цепочку производства, так других - тех, кто это самое производство будет обслуживать. И получится уже не "цепь", а "паутина".
- В свою очередь, те, мелкие, могут со временем "вырасти" и уже вокруг себя аккумулировать других, создавая новые и новые кластеры, - говорит Данилов.
Прилетит вдруг волшебник?
И кооперация, и поиск новых мер поддержки от государства, фондов, бизнес-ангелов требуют смекалки и готовности рисковать. Вице-президент одного из банков Роман Гаврилов, комментируя ситуацию, отмечает, что, как правило, даже традиционный бизнес, который крепко стоит на ногах, сейчас ищет деньги для "прорывных идей". С одной стороны, это как раз тот "благородный риск", и вполне возможно, что средства будут выданы банками под уже имеющийся капитал. С другой, если последнего нет, лучше поискать деньги в другом месте.
- Сегодня на самом деле есть множество инструментов, которые позволяют вкладывать средства не только бизнес-ангелам, но и физическим лицам, - отмечает финансист.
- Прежде всего мы должны выпускать качественную продукцию с низкой себестоимостью, - замечает исполнительный директор курского электроаппаратного завода Сергей Карачевцев. - И для этого привлекаем любые ресурсы. Господдержка - один из них. На первоначальном этапе мы просто составили список всех мер - и он состоял из двадцати с лишним пунктов. Стали смотреть - что нам подходит? Скажем, специнвестконтракты - там нужен проект в 750 миллионов, и мы поняли, что это нам не потянуть. Проанализировали возможность поддержки промпарков - к слову, мы создали первый частный индустриальный парк в области. И в результате обратили внимание на Фонд развития промышленности. У нас постоянно возникают проекты, и к каждому "примеряем" возможность поддержки. Скажу прямо: если ваш бизнес зависит от господдержки - лучше в него не ввязываться. При этом государство всегда поддерживает лучших: тех, кто на бюджетный рубль даст три своих. Это показатель умения скрупулезно обращаться с инвестициями. Но мы не готовы "переплачивать". К примеру, наш проект выпуска модульных выключателей одобрили в Фонде развития промышленности, мы могли бы получить средства под пять процентов годовых. Но решили обойтись без помощи извне. Просто убедились, что этот проект - стоящий. Реализуем его сами.