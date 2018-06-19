Дорогие кредиты и федеральный контроль за региональными льготами заставляют бизнес искать другие формы поддержки. Креативные менеджеры отмечают, это тот случай, когда рядом с закрытой дверью открывается окно. Однако в фондах и у бизнес-ангелов предприниматели чаще всего просят не денег. Одобрение проекта и готовность его финансировать просто придает уверенности в том, что у идеи есть будущее.

Убрать нельзя оставить

Когда на федеральном уровне заговорили о зависимости поддержки регионов от количества предоставляемых бизнесу областных налоговых льгот, в Белгородской области начали пересматривать законодательство в этой части. В итоге в нынешнем году стоимость налоговых преференций для бизнеса составила лишь 180 миллионов рублей.

Однако ничто не стоит на месте, и развивающейся экономике нужны стимулы. Отраслевые приоритеты сменились, а потребность бизнеса в поддержке осталась. Впрочем, как отмечают чиновники, эта помощь - не столько конкретному топ-менеджеру завода, сколько тем людям, которые там работают. Заработная плата напрямую зависит от "самочувствия" предприятия, и если оно оставляет желать лучшего, высоких доходов работникам не ждать. Но это - лишь одна сторона ситуации. Как показала практика прошлых лет, обилие налоговых льгот еще не гарантирует, что ими воспользуются, а если и воспользуются - просчитать эффект сложно. Отменяя преференции, в облдуме подчеркнули, что некоторыми пользовались единицы, а потом и вовсе перестали обращаться. Поэтому теперь льготы становятся более адресными.

Так, недавно белгородские депутаты одобрили налоговые преференции для приоритетных отраслей. Среди них - фармация, производство кормов и добавок к ним и еще почти полтора десятка видов уникальной для России продукции. Предприниматели, чтобы воспользоваться таким правом, должны заключить с правительством региона специнвестконтракты. Тогда можно заплатить налог на имущество по льготной ставке в полпроцента, который будет расти с каждым годом на эту же величину.

Заместитель главы региона Олег Абрамов уверен, что эти льготы будут востребованы: уже есть претенденты. Важно, что это дорогостоящие проекты, которые в будущем "окупятся" налоговыми поступлениями. Ранее "нулевую" ставку получили резиденты промпарков.

Примечательно, что региональные власти идут на льготы с налогом на прибыль, понижая ставку на несколько процентов в той части, которая зачисляется в облбюджет. Предприятиям из списка приоритетных отраслей ее снизили до 14 процентов, а еще раньше - утвердили для резидентов индустриальных парков, уменьшив ставку до 12,5 процента. И хотя это компании, которые крепко стоят на ногах, они все равно нуждаются в поддержке. Председатель профильного комитета Курской области Сергей Шаталов привел в пример Михайловский ГОК, который стремительно развивается в последние годы.

- Пока он не может получить поддержку от области, - сообщил Шаталов. - Но мы прикладываем усилия, чтобы облдума приняла поправки в законодательство.

По его словам, любое производство - прежде всего рабочие места. А в городе, где подобные ГОКу предприятия становятся градообразующими, даже небольшие преференции не лишние.

"Они идут вперед"

Впрочем, налоговые льготы, как считают эксперты, никогда не станут гарантией притока инвесторов и тем более их успешности. Именно поэтому белгородские власти намерены запустить механизм налоговых расходов: это своеобразный налоговый вычет уплаченных в бюджет средств, который будет расходоваться предприятием на определенные цели. Когда такую инициативу внесут - станут известны подробности, пока же ясно одно: власти все пристальнее следят за каждым рублем.

Промышленники, в свою очередь, смелее берут кредиты: по данным белгородского отделения Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО, только январе - марте нынешнего года юрлица и индивидуальные предприниматели региона получили 58,8 миллиарда рублей кредитов, что на 56 процентов выше, чем годом ранее.

Налоговые льготы, как считают эксперты, никогда не станут гарантией притока инвесторов

При этом примечательно, что за деньгами пришли отнюдь не торговцы: основная доля заемных средств была выдана обрабатывающим предприятиям, и их кредитование выросло в несколько раз. Так, если в прошлом году промпредприятия получили 9,2 миллиарда рублей в первом квартале, то в нынешнем - 31,3 миллиарда. Более чем на треть увеличился объем займов производителям стройматериалов. Однако эти займы не всем доступны. Поэтому бизнес ищет другие пути финансирования. В этой связи чиновники делают акцент на региональных фондах поддержки промышленности. Это структуры, аналогичные федеральному фонду, но "планка" для инвестпроектов здесь ниже.

Предприниматели, в свою очередь, призывают объединяться. Представитель ассоциации кластеров и технопарков Леонид Данилов отмечает, что меры поддержки кластеров достаточно разнообразны. Помимо удовлетворенного стремления бизнеса получить от государства хоть что-то, кластер дает еще ряд преимуществ.

- Совокупность кооперационных связей - а это, как правило, не менее десяти предприятий - дает возможность объединить поставщиков комплектующих, производителей продукции и ее потребителей, - поясняет он. - Почему на федеральном уровне появились меры поддержки? Потому что предприятия, которые выпускают востребованную продукцию, как правило, берут комплектующие за рубежом, и никакого импортозамещения не получается. А при поддержке производители комплектующих будут свои. И хотя в постперестроечное время значительная часть таких производителей была утеряна, да и компетентных кадров почти нет, потенциал огромен. И поддерживая такие проекты, мы оставляем в регионе и деньги, и налоговую базу. У самих же участников кластеров есть больше возможностей управлять всей цепочкой - от производства комплектующих до распространения продукции. Субсидирование до 50 процентов затрат участников кластеров на создание продукции импортозамещения - это серьезно. Неделю назад было предложено более 20 таких проектов. Уже 30 кластеров, включенных в реестр минпромторга, используют этот механизм.

По его словам, финансирование кластеров планируют увеличить: в будущем к импортозамещающим добавятся экспортно ориентированные производства. Зачем это нужно правительству? Дело в том, что кластер, который показывает хотя бы первые успехи, - будет, как магнит, притягивать новых инвесторов, если не тех, кто непосредственно включится в цепочку производства, так других - тех, кто это самое производство будет обслуживать. И получится уже не "цепь", а "паутина".

- В свою очередь, те, мелкие, могут со временем "вырасти" и уже вокруг себя аккумулировать других, создавая новые и новые кластеры, - говорит Данилов.

Прилетит вдруг волшебник?

И кооперация, и поиск новых мер поддержки от государства, фондов, бизнес-ангелов требуют смекалки и готовности рисковать. Вице-президент одного из банков Роман Гаврилов, комментируя ситуацию, отмечает, что, как правило, даже традиционный бизнес, который крепко стоит на ногах, сейчас ищет деньги для "прорывных идей". С одной стороны, это как раз тот "благородный риск", и вполне возможно, что средства будут выданы банками под уже имеющийся капитал. С другой, если последнего нет, лучше поискать деньги в другом месте.

- Сегодня на самом деле есть множество инструментов, которые позволяют вкладывать средства не только бизнес-ангелам, но и физическим лицам, - отмечает финансист.

- Прежде всего мы должны выпускать качественную продукцию с низкой себестоимостью, - замечает исполнительный директор курского электроаппаратного завода Сергей Карачевцев. - И для этого привлекаем любые ресурсы. Господдержка - один из них. На первоначальном этапе мы просто составили список всех мер - и он состоял из двадцати с лишним пунктов. Стали смотреть - что нам подходит? Скажем, специнвестконтракты - там нужен проект в 750 миллионов, и мы поняли, что это нам не потянуть. Проанализировали возможность поддержки промпарков - к слову, мы создали первый частный индустриальный парк в области. И в результате обратили внимание на Фонд развития промышленности. У нас постоянно возникают проекты, и к каждому "примеряем" возможность поддержки. Скажу прямо: если ваш бизнес зависит от господдержки - лучше в него не ввязываться. При этом государство всегда поддерживает лучших: тех, кто на бюджетный рубль даст три своих. Это показатель умения скрупулезно обращаться с инвестициями. Но мы не готовы "переплачивать". К примеру, наш проект выпуска модульных выключателей одобрили в Фонде развития промышленности, мы могли бы получить средства под пять процентов годовых. Но решили обойтись без помощи извне. Просто убедились, что этот проект - стоящий. Реализуем его сами.