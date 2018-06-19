78-летний Фабрицио Плесси - пионер европейского видеоарта, сочетающий почти театральную зрелищность инсталляций с лаконизмом экрана. Который распахивает здесь окно не в мир новостей, а в мир древних стихий - огня, воды, камня.

Вторжение, интервенция, диалог современного искусства в музейные экспозиции - называйте, как нравится - сегодня этот жанр встречи времен, искусств, художников сам по себе выглядит солидной классикой. Вторжение Фабрицио Плесси в ГМИИ им. А.С. Пушкина было предрешено, как только была запущена новая программа "Пушкинский XXI", определяющая стратегию собирания музеем коллекции современного искусства: фокус на видеоискусстве.

Впервые их сотрудничество началось во время работы над выставкой "Дом впечатлений. Прогулки с трубадуром", продолжилось - в эффектном проекте ГМИИ им. Пушкина "Человек как птица. Образы путешествий" (2017), показанном в Венеции в рамках биеннале современного искусства. Тогда в пространстве палаццо Соранцо Ван Ахель художник поместил узкую длинную лодку, похожую скорее на индейскую пирогу, чем на щеголеватую гондолу. Внутри нее едва слышно плескалась вода - на самом деле на экране монитора, вмонтированного в лодку. Полузатопленная пирога, плывущая через времена и веси, - метафора земной жизни, пленяющая сочетанием обреченности и непотопляемости.

Для Плесси масштаб всегда определяется пространством и... местом инсталляции

Собственно, практически каждая инсталляция Фабрицио Плесси укладывается в этот поэтический образ. Но одно дело - лодка, давшая течь и погружающаяся в воды Леты, другое, к примеру, водопад, что проецируется на высоченное здание Sony на Потсдамской площади в Берлине. Или языки пламени и потоки воды, "захлестывающие" музей Коррер на площади Сан-Марко. Для Фабрицио Плесси масштаб всегда определяется пространством и... местом инсталляции. Кажется, что он находит общий язык с "гением места", где бы оно, это место, ни находилось - в Каире, Москве, Берлине, Венеции. Посредниками оказываются вечные четыре стихии: огня, воды, земли и воздуха - что "повсюду те же". Экран же - монитора, окна, небоскреба - не только позволяет человеку цивилизации вновь ощутить древний ужас и свою малость перед стихиями планеты, но и защищает, отгораживает от них. Словом, Карл Брюллов с "Последним днем Помпеи" Фабрицио Плесси очень бы даже понял.

Другую часть проекта "Душа камня" Фабрицио Плесси сделал специально для зала ГМИИ им. А.С. Пушкина со слепками с античных скульптур поздней классики и эллинизма... Слепок с анонимного античного портрета находит параллель в мгновенном "снимке" в металлодетекторе. При разнице технологий сходство очевидно: и слепок, и "снимок" отсылают к исчезнувшему безымянному персонажу, жившему пару тысячелетий назад. Его облик, схваченный скульптором, стал "душой камня". Тема медиа и "перевода" - из камня в гипсовый слепок, из слепка - в негатив - для художника, похоже, много интереснее меланхолического сюжета. Рефлексия о природе искусства, где чужие произведения искусства играют роль персонажей, чем не театр? Чем не зрелище?