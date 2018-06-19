В Костромской области открыло свои двери для желающих хозяйство, в котором разводят осетров. На режимном прежде объекте начали принимать туристов, которых потчуют черной икрой и показывают "роддом", где появляются на свет мальки. О том, как отечественные производители рыбы пытаются выжить в нынешних экономических условиях и выдерживают конкуренцию с Китаем, выяснила корреспондент "РГ".

ГРЭС в помощь

Среди лесов в 40 километрах от Костромы спрятан каскад необычных бассейнов с теплой водой. Когда к краю рукотворных водоемов приближается человек, вода в них "вскипает" от несметного количества всплывающей на поверхность рыбы.

- Не удивляйтесь. Наша рыба реагирует на присутствие человека. Знает, что сейчас будут кормить, - рассказывает кандидат биологических наук заместитель генерального директора Волгореченского рыбхоза Виктор Остапенко.

Дорога на крупнейшее в Центральной России экспериментальное рыбоводческое хозяйство, где выращивают осетров, проходит вдоль блоков энергетического гиганта - Костромской ГРЭС. Для охлаждения ее энергоблоков вокруг станции вырыты обводные каналы, вода в которых никогда не замерзает. В 1970-е годы ученым пришла в голову идея "убить двух зайцев", построив на теплых водах ГРЭС рыбоводческий комплекс.

- Наше предприятие - одно из старейших в России, оно относится к категории индустриального тепловодного рыбоводства. Обычно рыба зимой не растет. Но благодаря электростанции температура воды повышается в среднем на восемь градусов. Технология производства ориентирована на то, чтобы эффективно использовать теплую воду, которая поступает в Волгу после охлаждения конденсаторов турбин ГРЭС, - продолжает свой рассказ биолог.

Кормовые смеси для производителей драгоценной черной икры приходится заказывать за границей

В советские годы Волгореченский рыбхоз был одним из крупнейших профильных хозяйств страны, здесь выращивали товарного карпа. В последние годы предприятие перешло на производство "царской рыбы" - стерляди, белуги, осетров, наладило выпуск черной икры.

- Раньше черная икра была в основном браконьерским товаром либо добывалась по квотам государства, - рассказал один из сотрудников предприятия. - После получения икры самка у нас не погибает. Рыба помещается в карантин, а после адаптации вновь отправляется в садки или бассейн. Осетры живут до ста лет. У нас есть самки весом до 80 килограммов. Чем крупнее самка - тем больше и качественнее у нее икра.

Попутно Волгореченский рыбхоз начал активно развивать экологический туризм. На закрытое прежде предприятие стали приглашать группы путешественников, которым демонстрируют смотровые бассейны с живой рыбой и проводят экскурсии с дегустацией.

Тепловой удар

Возможно, рыбы отечественного производства на прилавках регионов ЦФО было бы значительно больше, если бы не ЧП. В 2010 году под Костромой произошла трагедия, которая едва не поставила крест на многолетней работе рыбоводов и селекционеров. Из-за аномально жаркой погоды вода в канале, куда поступают сточные воды Волгореченской ГРЭС, нагрелась до 33 градусов. Такая температура оказалась смертельной для осетра и форели. В рыбхозе произошла массовая гибель рыбы. Часть поголовья удалось перевезти в охлаждаемые речные бассейны. Однако убытки от гибели взрослых восьмилетних самок осетров, которые давали икру и пополняли хозяйство мальками, превысили 30 миллионов рублей. На восстановление поголовья у специалистов ушло несколько лет. Чтобы ускорить процесс выращивания осетров, в Волгореченске оборудовали дополнительную систему крытых бассейнов. В них рыба растет круглый год, причем значительно быстрее, чем в природе.

- В бассейн через оксигенатор поступает вода, насыщенная кислородом, - поясняет Виктор Остапенко. - В таких комфортных условиях стерлядь за год вырастает до одного килограмма. Чтобы вырасти до таких размеров в природных условиях, ей бы потребовалось четыре-пять лет.

Туристам в рыбхозе демонстрируют и "осетровый роддом". В огромных колбах с водой происходит выклев икры, полученной неделю назад от сибирских осетров.

Дело вкуса

Самая крупная из волгореченских белуг выросла до гигантских размеров и по внешнему виду напоминает крокодила. Заметив вокруг бассейна людей, "родоначальница" местного стада призывно высовывает из воды голову, ожидая лакомства.

По признанию биологов, сбалансированный корм для осетровых - удовольствие дорогое. Стоимость одного килограмма смеси для кормления мальков достигает 2000 рублей. По мере роста подопечных корма дешевеют. Однако продукция отечественного производства пригодна для откорма только карпов. Рацион для производителей драгоценной черной икры приходится заказывать за границей. Помимо кормов, осетрам дают витамины, а после получения икры - восстанавливающие и противогрибковые препараты.

Самой дорогой в мире икрой считается золотистая "голден кавьяр", килограмм которой во Франции и Швейцарии вполне можно обменять на неплохую новенькую малолитражку. В России в основном производят товарную черную икру.

- Масштабное производство черной икры в России началось около десяти лет назад. Сейчас нас активно обгоняют другие страны. У нас есть теплые воды ГРЭС. Но в средней части Китая климатические условия более благоприятные: при постоянной температуре 15-20 градусов там прекрасно растет рыба. Соперничать с ними трудно, особенно в условиях недобросовестной конкуренции. Некоторые китайские компании производят икру, которая по вкусовым качествам отличается от нашей в худшую сторону - причем существенно. Потребитель покупает такой продукт - и потом его неизбежно ждет разочарование, - сетуют волгореченские рыбоводы.

Еще одна проблема рыбного рынка - контрабанда и откровенный фальсификат. Как поясняют рыбоводы, этот процесс можно остановить, если маркировать продукт иначе, сообщая, не где он расфасован, а где произведен. Тогда потребителю будет легче разобраться. Поскольку за контрабандную икру не платят ввозные пошлины и налоги, на рынке ее можно купить по 20-25 тысяч рублей за килограмм. Качественная стоит дороже.

Кстати

В последние годы костромские биологи, наряду с производством товарной рыбы, активно занимаются воспроизводством рыбных запасов водоемов. В результате многие виды осетровых перекрещиваются между собой. Сейчас не составляет труда скрестить осетра или белугу со стерлядью или белугу с осетром. В 1967 году на конаковский осетровый завод завезли молодь ленского осетра. От 50 самок потомство разошлось по всему миру - во Францию, в Китай, Бразилию, Уругвай, Польшу, Болгарию, Данию, Голландию и Германию. По большому счету, все нынешние осетры на рыбьих фермах - потомки одних родителей. Ученые отмечают, что одни гибриды способны к воспроизводству, другие - нет. Вот почему сейчас биологи вынуждены сначала генетически подтверждать происхождение рыбы и лишь после этого приступать к формированию маточного стада для воспроизводства рыбных запасов.